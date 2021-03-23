У Києві запустили умовно безкоштовний каршеринг електромобілів

Перші дві години поїздки безкоштовні, але взяти машину можуть лише співробітники UNIT.City або компаній-резидентів технопарку.

Компанія UNIT.City разом з офіційним українським імпортером BMW і Mini запускає сервіс U.Go з короткострокової оренди електромобілів.

Сервіс охопить Київ та буде доступний резидентам і співробітникам парку UNIT.City, які мають посвідчення водія. Необхідний мінімальний стаж водіння становить 2 роки.

У сервісі будуть доступні електрокари BMW i3 і MINI Cooper SE. Для того, щоб взяти машину, немає необхідності в тривалій реєстрації. Верифікація користувача здійснюється в діджитал-асистенті UNIT.City, після чого можна забронювати електромобіль на зручний вільний слот і в зазначений час забрати машину.

Перші дві години користування машиною безкоштовні. Далі плата за поїздку стягується з компанії-резидента UNIT.City, у якій працює користувач, який замовив електромобіль. Три години коштують 199 гривень, кожна наступна обійдеться в додаткові 499 гривень.

Наразі сервіс у стадії тестування.

Як зазначають в UNIT.City, проект U.Go спрямований на розвиток інноваційної мобільності, заснованої в тому числі на спільному використанні транспорту.

Що до перспектив широкого поширення електромобілів в українському каршерингу, у найближчому майбутньому вони вельми туманні. Як вважає засновник і власник каршерингового сервісу Getmancar Тарас Гетьманський, специфіка бізнес-моделі каршерингу та особливості його клієнта обмежують масове використання електрокарів у найближчому майбутньому.