Magna заявила о готовности выпускать электрокар для Apple

Крупнейший производитель автокомпонентов Magna International готов построить новый завод для сборки автомобиля Apple.

Уже давно не секрет, что Apple на протяжении длительного времени пытается найти надежного партнера, который возьмет на себя выпуск первого автомобиля компании. Оказалось, что это задание не из простых.

Когда слухи по поводу возможного сотрудничества с Hyundai/Kia и Nissan приутихли, на горизонте появилось новое имя — Magna. Интересно, что крупнейший в мире производитель автокомпонентов предложил себя на эту роль самостоятельно. По словам генерального директора компании Свами Котагири, Magna International готова к сотрудничеству и более того, намерена построить новый завод для этих нужд.

[ + – ] Фото: Magna

Отметим, что для Magna такая деятельность не нова. Контрактная сборка автомобилей для сторонних производителей — одно из направлений бизнеса известного производителя автокомпонентов.

Начиная с 2001 года, с конвейера автосборочного завода компании в Граце сошло почти 4 миллиона автомобилей. Среди них различные модели BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Jeep. Также у Magna есть опыт сборки электромобилей. Компания выпускает Jaguar I-Pace, а в 2022 году здесь на конвейер встанет Fisker Ocean.

На фоне остальных Magna кажется идеальным кандидатом. Как на это предложение отреагируют в Apple пока не понятно. Ждем официальной реакции от компании.