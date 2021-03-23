Magna заявила про готовність випускати електрокар для Apple

Найбільший виробник автокомпонентів Magna International готовий побудувати новий завод для складання автомобіля Apple.

Вже давно не секрет, що Apple протягом тривалого часу намагається знайти надійного партнера, який візьме на себе випуск першого автомобіля компанії. Виявилося, що це завдання не з простих.

Коли чутки з приводу можливої співпраці з Hyundai/Kia і Nissan притихли, на горизонті з'явилося нове ім'я — Magna. Цікаво, що найбільший у світі виробник автокомпонентів запропонував себе на цю роль самостійно. За словами генерального директора компанії Свамі Котагірі, Magna International готова до співпраці і більше того, має намір побудувати новий завод для цих потреб.

[ + – ] Фото: Magna

Зазначимо, що для Magna така діяльність не нова. Контрактне складання автомобілів для сторонніх виробників — один з напрямків бізнесу відомого виробника автокомпонентів.

Починаючи з 2001 року, з конвеєра автоскладального заводу компанії в Граці зійшло майже 4 мільйони автомобілів. Серед них різні моделі BMW, Toyota, Mercedes-Benz і Jeep. Також у Magna є досвід складання електромобілів. Компанія випускає Jaguar I-Pace, а у 2022 році тут на конвеєр стане Fisker Ocean.

На тлі інших Magna здається ідеальним кандидатом. Як на цю пропозицію відреагують в Apple поки не зрозуміло. Чекаємо офіційної реакції від компанії.