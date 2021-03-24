Новый электрокроссовер BMW iX. Более 600 км без подзарядки и интерьер из переработки

BMW Group выводит на рынок новый электрический кроссовер BMW iX. В Украине новинка ожидается этой осенью.

Компания BMW официально представила полностью электрический кроссовер iX. Новый технологический флагман баварской марки построен на инновационной архитектуре, которая в дальнейшем станет основой для всех электрических моделей BMW Group.

Экстерьер кроссовера разработан в соответствии с новой фирменной философией дизайна марки. BMW iX достались самые тонкие фары, которые когда-либо устанавливались на серийных автомобилях BMW, безрамочные боковые двери и большая дверь багажного отделения, занимающая всю заднюю часть кузова.

[ + – ] Фото: BMW

Уже в стандартной комплектации предусмотрены полностью светодиодные фары и задние фонари. За доплату доступны фары BMW Laserlight последнего поколения, объединившие матричные технологии и лазерный модуль. Расположенные над основным блоком дневные ходовые огни работают, как показатели поворотов.

На капоте и багажной двери — фирменные шильдики голубого цвета. В голубой окрашен и ряд других дизайнерских элементов на кузове. За оригинальной радиаторной решеткой спрятаны датчики, камеры и радар, обеспечивающие работу систем помощи водителю. Доступный за доплату спорт-пакет предусматривает окраску кузова в эксклюзивный оттенок Aventurine Red Metallic, переработанный аэродинамический обвес с треугольными воздуховодами в переднем бампере, черные глянцевые элементы экстерьера и спортивные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм.

[ + – ] Фото: BMW

Стандартные 20-дюймовые колесные диски за доплату заменят аэродинамическими дисками Air Performance диаметром 21 или 22 дюйма, которые легче стандартных на 15 кг и увеличивают запас хода кроссовера на 15 км. В целом плоское днище, активные воздушные заслонки, вертикальные накладки Air Blades и спойлер на багажной двери позволяют кроссоверу проехать на одном заряде батареи на 65 км больше. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,25.

BMW iX — первый серийный автомобиль BMW Group с шестиугольным рулевым колесом с сенсорными элементами на спицах и опциональным трехступенчатым подогревом. Интерьер отделан материалами из переработки, на полу коврики из переработанных рыболовных сетей и пластика. На передней панели — изогнутый дисплей, объединивший в одно целое 12,3-дюймовую приборную панель и 14,9-дюймовый центральный дисплей. Перед водителем — проекционный дисплей, на который выводятся ключевые данные о поездке: скорость автомобиля, предупреждения электронных ассистентов, маршрутные инструкции и мультимедийный контент.

[ + – ] Фото: BMW

В базовой версии автомобиль укомплектован аудиосистемой c 12 динамиками и 205-ваттным усилителем. За доплату доступна аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт.

На старте продаж BMW iX предложат в модификациях BMW iX xDrive40 и BMW iX xDrive50. Обе с полным приводом и двумя электродвигателями (по одному на каждой оси). У базового iX xDrive40 совокупная отдача агрегатов составляет более 300 л.с. Время ускорения с места до 100 км/ч — около 6 секунд. Батарея емкостью более 70 кВт·ч, поддерживает скоростную зарядку от сети постоянного тока мощностью до 150 кВт и обеспечивает запас хода более 400 км в измерительном цикле WLTP.

[ + – ] Фото: BMW

Версия iX xDrive50 мощностью более 500 л.с. набирает первую "сотню" менее чем за 5 секунд. Емкость батареи — более 100 кВт·ч. Запас хода — более 600 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт.

От скоростной зарядной станции постоянного тока батарея BMW iX заряжается от 10 до 80% емкости за 40 минут. 10 минут зарядки от скоростного терминала BMW iX xDrive40 хватает на 90 км пути, BMW iX xDrive50 — на 120 км. Кроме того, электромобиль получил систему рекуперации, интенсивность которой регулируется одним нажатием кнопки.

Серийное производство BMW iX начнется во второй половине 2021 года на заводе BMW Group в Германии. Поставки в Украину начнутся осенью, тогда же объявят цены и комплектации.