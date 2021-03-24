Новий електрокроссовер BMW iX. Понад 600 км без підзарядки й інтер'єр з переробки

BMW Group виводить на ринок новий Електричний кроссовер BMW iX. В Україні новинка очікується восени цього року.

Компанія BMW офіційно представила повністю електричний кросовер iX. Новий технологічний флагман баварської марки побудований на інноваційній архітектурі, яка у майбутньому стане основою для всіх електричних моделей BMW Group.

Екстер'єр кросовера розроблений відповідно до нової фірмової філософії дизайну Марки. BMW iX дісталися найтонші фари, які будь-коли встановлювалися на серійних автомобілях BMW, безрамкові бічні двері і великі двері багажного відділення, яке займає всю задню частину кузова.

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Вже у стандартній комплектації передбачені повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі. За доплату доступні фари BMW Laserlight останнього покоління, які об'єднали матричні технології і лазерний модуль. Розташовані над основним блоком денні ходові вогні працюють, як показники поворотів.

На капоті і багажних дверей — фірмові шильдики блакитного кольору. В блакитній забарвлений і низка інших дизайнерських елементів на кузові. За оригінальними гратами радіатора заховані датчики, камери й радар, що забезпечують роботу систем допомоги водієві. Доступний за доплату спорт-пакет передбачає забарвлення кузова в ексклюзивний відтінок Aventurine Red Metallic, перероблене аеродинамічне обважування з трикутними повіртроводами у передньому бампері, темні глянцеві елементи інтер'єру та спортивні легкосплавні диск діаметром 21 дюйм.

[ + – ] Фото: BMW

Стандартні 20-дюймові колісні диски за доплату замінять аеродинамічними дисками Air Performance діаметром 21 або 22 дюйми, які легше стандартних на 15 кг і збільшують запас ходу кросовера на 15 км. Загалом пласке днище, активні повітряні заслінки, вертикальні накладки Air Blades і спойлер на багажній двері дозволяють кросоверу проїхати на одному заряді батареї на 65 кілометрів більше. Коефіцієнт аеродинамічного опору — 0,25.

BMW iX — перший серійний автомобіль BMW Group з шестикутним кермовим колесом з сенсорними елементами на спицях і опціональним триступеневим підігрівом. Інтер'єр оздоблений матеріалами з переробки, на підлозі килимки з перероблених рибальських сіток та пластику. На передній панелі — вигнутий дисплей, який об'єднав у єдине ціле 12,3-дюймову приладову панель і 14,9-дюймовий центральний дисплей. Перед водієм — проекційний дисплей на який виводяться ключові дані про поїздку: швидкість автомобіля, попередження електронних асистентів, маршрутні інструкції та мультимедійний контент.

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У базовій версії автомобіль укомплектований аудіосистемою з 12 динаміками і 205-ватним підсилювачем. За доплату доступна аудіосистема Bowers & Wilkins Surround Sound з 30 динаміками потужністю 1615 Вт.

На старті продажів BMW iX запропонують у модифікації BMW iX xDrive40 і BMW iX xDrive50. Обидві з повним приводом та двома електродвигунами (по одному на кожній осі). У базового iX xDrive40 сукупна віддача агрегатів складає більше 300 к.с. Час прискорення з місця до 100 км/год — близько 6 секунд. Батарея ємністю більше 70 квт·год підтримує швидкісну зарядку від мережі сталого струму потужністю до 150 кВт і забезпечує припас ходу понад 400 км у вимірювальному циклі WLTP.

[ + – ] Фото: BMW

Версія iX xDrive50 потужністю понад 500 к.с. набирає першу "сотню" менш ніж за 5 секунд. Ємність батареї — понад 100 кВт·год. Запас ходу — понад 600 км. Максимальна потужність заряджання — 200 кВт.

Від швидкісної зарядної станції постійного струму батарея BMW iX заряджається від 10 до 80% ємності за 40 хв. 10 хвилин зарядки від швидкісного терміналу BMW iX xDrive40 вистачає на 90 км шляху, BMW iX xDrive50 — на 120 км. З іншого боку, електромобіль отримав систему рекуперації, інтенсивність якої регулюється одним натисканням кнопки.

Серійне виробництво BMW iX почнеться в другій половині 2021 року на заводі BMW Group у Німеччині. Поставки в Україну почнуться восени, тоді ж оголосять ціни і комплектації.