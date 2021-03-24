Mazda CX-5 следующего поколения станет премиальнее, - СМИ

Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения может получить купеобразную версию под отдельным названием CX-50 и рядный шестицилиндровый двигатель.

Грядущее третье поколение Mazda CX-5 вызывает множество слухов. В японских СМИ появились сообщения, что со сменой поколений автомобиль может даже превратиться в заднеприводное кросс-купе или обзавестись такой версией под отдельным названием CX-50. Если такая модификация появится, она будет конкурировать с моделями более высокого класса, включая BMW. Новая порция инсайдерской информации касается силовых агрегатов новинки.

Как сообщает портал BestCarWeb, следующее поколение CX-5 укомплектуют 3-литровым рядным шестицилиндровым мотором. Такой же двигатель ожидается под капотом новой Mazda6. Также кроссоверу обещают 300-сильную силовую установку, работающую по схеме "мягкий гибрид", и новый турбодизель, разработка которого еще не завершена.

[ + – ] Так может выглядеть будущий купе-кроссовер Mazda CX-50 на базе следующего поколения CX-5. Рендер: BestCarWeb

Премьера новой Mazda CX-5 ожидается в конце 2021 года или в начале 2022 года.

По информации портала BestCarWeb, следующая Mazda6 станет заднеприводной. В основу модели ляжет новая модульная архитектура с продольным расположением двигателя и коробки передач. По такому же принципу построены модели BMW. Премьера новой "шестерки" состоится в конце 2022 года.