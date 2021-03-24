Mazda CX-5 наступного покоління стане преміальнішою, — ЗМІ

Кросовер Mazda CX-5 нового покоління може отримати купеобразну версію під окремою назвою CX-50 і рядний шестициліндровий двигун.

Прийдешнє третє покоління Mazda CX-5 викликає безліч чуток. В японських ЗМІ з'явилися повідомлення, що зі зміною поколінь автомобіль може навіть перетворитися на задньопривідне крос-купе або обзавестися такою версією під окремою назвою CX-50. Якщо така модифікація з'явиться, вона конкуруватиме з моделями більш високого класу, враховуючи BMW. Нова порція інсайдерської інформації стосується силових агрегатів новинки.

Як повідомляє портал BestCarWeb, наступне покоління CX-5 укомплектують 3-літровим рядним шестициліндровим мотором. Такий же двигун очікується під капотом нової Mazda6. Також кросоверу обіцяють 300-сильну силову установку, що працює за схемою "м'який гібрид", і новий турбодизель, розробка якого ще не завершена.

[ + – ] Так може виглядати майбутній купе-кросовер Mazda CX-50 на базі наступного покоління CX-5. Рендер: BestCarWeb

Прем'єра нової Mazda CX-5 очікується наприкінці 2021 року або на початку 2022 року.

За інформацією порталу BestCarWeb, наступна Mazda6 стане задньопривідною. В основу моделі ляже нова модульна архітектура з поздовжнім розташуванням двигуна та коробки передач. За таким же принципом побудовані моделі BMW. Прем'єра нової "шістки" відбудеться наприкінці 2022 року.