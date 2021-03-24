Bentley представила самый динамичный автомобиль в своей истории

Купе Bentley Continental GT Speed новой генерации укомплектовали модернизированным мотором W12 мощностью 660 л.с.

Британская премиальная марка Bentley представила новое купе Continental GT Speed, продажи которого в Европе стартуют уже этим летом. В самой компании эту двухдверку назвали самым динамичным дорожным автомобилем в истории бренда.

Претендовать на этот титул новому Continental GT Speed позволяет модернизированный 6-литровый битурбомотор W12, развивающий 660 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Для сравнения: мотор базового Continental GT выдает 645 л.с. и те же 900 Нм.

[ + – ] Салон нового Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Доработке подвергся и стандартный 8-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. После модернизации переключение скоростей происходит в два раза быстрее, чем раньше.

Максимальная скорость заявлена на уровне 335 км/ч, время ускорения от 0 до 96 км/ч — 3,5 секунды, что на 0,1 секунды меньше, чем у стандартного купе.

Уже "в базе" у Continental GT Speed есть полноуправляемое шасси, адаптивная подвеска, карбон-механические тормоза. Дополняют образ экстремального Bentley десятиспицевые колеса диаметром 22 дюйма.

[ + – ] Новый Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Ценник Bentley Continental GT Speed новой генерации пока не объявлен. Предположительно, на домашнем рынке купе будет стоить от £180 тыс. (€208,6 тыс.).