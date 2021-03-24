Bentley представила найдинамічніший автомобіль у своїй історії

Купе Bentley Continental GT Speed нової генерації укомплектували модернізованим мотором W12 потужністю 660 к.с.

Британська преміальна марка Bentley представила нове купе Continental GT Speed, продажі якого в Європі стартують уже цього літа. У самій компанії цю "двохдверку" назвали найбільш динамічним дорожнім автомобілем в історії бренду.

Претендувати на цей титул новому Continental GT Speed дозволяє модернізований 6-літровий бітурбомотор W12, що розвиває 660 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Для порівняння: мотор базового Continental GT видає 645 к.с. і ті ж 900 Нм.

[ + – ] Салон нового Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Доопрацюванню піддався і стандартний 8-ступеневий "робот" з двома зчепленнями. Після модернізації перемикання швидкостей відбувається у два рази швидше, ніж раніше.

Максимальна швидкість заявлена на рівні 335 км/г, час прискорення від 0 до 96 км/год — 3,5 секунди, що на 0,1 секунди менше, ніж у стандартного купе.

Уже "в базі" в Continental GT Speed є повнокероване шасі, адаптивна підвіска, карбон-механічні гальма. Доповнюють образ екстремального Bentley десятиспицеві колеса діаметром 22 дюйми.

[ + – ] Новий Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Цінник Bentley Continental GT Speed нової генерації поки не оголошений. Імовірно, на домашньому ринку купе буде коштувати від £ 180 тис. (€ 208,6 тис.).