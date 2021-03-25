До 100 км/ч за 1,8 с. В Канаде построят быстрейший в мире трицикл (фото и видео)

Новинка получит название Spiritus и будет предложена в двух вариантах, различающихся емкостью аккумулятора, оснащением и ценой.

Канадская компания Daymak анонсировала появление нового трехколесного электромобиля Spiritus. По заявлению производителя, их транспортное средство претендует на звание быстрейшего в мире в категории трициклов.

Новинку будут предлагать в двух версиях — базовой Deluxe и топовой Ultimate. Базовый вариант производитель оценил в 20 тысяч долларов, тогда как за топовое исполнение просят 149 тысяч долларов США. Столь колоссальная разница объясняется разительно отличающимися техническими характеристиками и комплектацией.

[ + – ] Разработка Daymak Spiritus уже стартовала. На фото — ходовой прототип без кузова. Фото: Daymak

Базовый Spiritus использует батарею на 36 кВт⋅ч, способную обеспечить запас хода 290 км. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд.

[ + – ] Фото: Daymak

Версия Ultimate предлагает ускорение от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды и 480 км запаса хода. Батарея у такого электромобиля на 80 кВт⋅ч. В салоне Spiritus Ultimate находится сразу семь экранов, четыре камеры, четыре подушки безопасности, а на крыше установлена солнечная панель. По информации New Atlas, футуристичный трехколесный электрокар получит автономную систему управления. Возможно, все вышеперечисленное не оправдывает столь внушительный ценник, но стоит прибавить сюда привлекательную внешность — выглядит автомобиль как сбывшаяся фантастическая мечта.

Начать производство нового Daymak Spiritus планируют в 2023 году, но уже сейчас открыт прием предзаказов. Оформить заявку можно в рамках начатой краудфандинговой кампании до 23 июля 2021 года, внеся депозит в размере 100 долларов. В качестве бонуса всем покупателям Spiritus производитель обещает купон на 100 долларов на любой электровелосипед или небольшой электромобиль, который сейчас продает Daymak. В целом, чтобы воплотить проект Spiritus в реальность, компании необходимо собрать как минимум 50 000 предзаказов.