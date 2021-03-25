До 100 км/год за 1,8 с. У Канаді побудують найшвидший у світі трицикл (фото і відео)

Новинка отримає назву Spiritus і буде запропонована у двох варіантах, що розрізняються ємністю акумулятора, оснащенням і ціною.

Канадська компанія Daymak анонсувала появу нового триколісного електромобіля Spiritus. За заявою виробника, їх транспортний засіб претендує на звання найшвидшого у світі в категорії трициклів.

Новинку пропонуватимуть у двох версіях — базовій Deluxe і топовій Ultimate. Базовий варіант виробник оцінив у 20 тисяч доларів, тоді як за топове виконання просять 149 тисяч доларів США. Настільки колосальна різниця пояснюється разючою різницею у технічних характеристиках та комплектації.

[ + – ] Розробка Daymak Spiritus вже стартувала. На фото — ходовий прототип без кузова. Фото: Daymak

Базовий Spiritus використовує батарею на 36 кВт⋅год, здатну забезпечити запас ходу 290 км. Прискорення від 0 до 100 км/год займає близько 7 секунд.

[ + – ] Фото: Daymak

Версія Ultimate пропонує прискорення від 0 до 100 км/год за 1,8 секунди і 480 км запасу ходу. Батарея у такого електромобіля на 80 кВт⋅год. У салоні Spiritus Ultimate знаходиться відразу сім екранів, чотири камери, чотири подушки безпеки, а на даху встановлена сонячна панель. За інформацією New Atlas, футуристичний триколісний електрокар отримає автономну систему управління. Можливо, все перераховане вище не виправдовує такий значний цінник, але варто додати сюди привабливу зовнішність — виглядає автомобіль як здійснена фантастична мрія.

Почати виробництво нового Daymak Spiritus планують у 2023 році, але вже зараз відкрито прийом попередніх замовлень. Оформити заявку можна у межах розпочатої краудфандингової кампанії до 23 липня 2021 року внісши депозит розміром 100 доларів. Як бонус всім покупцям Spiritus виробник обіцяє купон на 100 доларів на будь-який електровелосипед або невеликий електромобіль, який зараз продає Daymak. Загалом, щоб втілити проект Spiritus в реальність, компанії необхідно зібрати принаймні 50 000 попередніх замовлень.