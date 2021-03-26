С мощностью 3 л.с. На спорткарах Dodge появится необычная "противоугонка", снижающая отдачу мотора

При попытке угона специальный режим принудительно снизит мощность мотора, автомобиль будет двигаться с минимальной скоростью.

В Dodge рассказали об очередной инновационной разработке, которая не позволит угонять мощные спорткупе Dodge Charger SRT и Challenger SRT. Речь идет о необычном противоугонном устройстве, которое впервые применяется на серийных автомобилях.

Система получила название Security Mode ("Режим безопасности") и выполняет вспомогательную функцию на случай, если угонщик смог взломать штатную сигнализацию и запустить двигатель. В этом случае бортовая электроника принудительно снижает мощность мотора до минимальной.

Принцип работы Security Mode достаточно прост. Чтобы автомобиль двигался в обычном режиме, владельцу необходимо ввести специальный четырехзначный код на экране бортовой мультимедийки. Система запросит его перед запуском двигателя. Если код не введен, автомобиль понимает, что за рулем находится не владелец, после чего обороты мотора будут принудительно снижены до холостых (675 об/мин у этих моделей Dodge). В этом режиме отдача мотора не превышает 3 л.с. и 30 Нм. То есть движение возможно, но на очень низкой скорости, а значит, угонщик не сможет быстро скрыться с машиной и наверняка бросит ее, чтобы не привлекать внимание полиции.

Такой "Режим безопасности" получат спортивные купе Charger и Challenger 2015 года выпуска и позже, укомплектованные топовыми моторами HEMI V8 рабочим объемом 6,2 и 6,4 литра. Необычная "противоугонка" станет доступна в США в ближайшие месяцы: у новых машин она войдет в штатную комплектацию, а владельцы ранее купленных Charger и Challenger смогут бесплатно установить ее в дилерских центрах марки.