З потужністю 3 л.с. На спорткарах Dodge з'явиться незвичайна "протиугонка", що знижує віддачу мотора

При спробі викрадення спеціальний режим примусово знизить потужність мотора, автомобіль буде рухатися з мінімальною швидкістю.

У Dodge розповіли про чергову інноваційну розробку, яка не дозволить красти потужні спорткупе Dodge Charger SRT і Challenger SRT. Йдеться про незвичайний протиугінний пристрій, який вперше застосовується на серійних автомобілях.

Система отримала назву Security Mode ( "Режим безпеки") і виконує допоміжну функцію на випадок, якщо викрадач зміг зламати штатну сигналізацію і запустити двигун. У цьому випадку бортова електроніка примусово знижує потужність мотора до мінімальної.

Принцип роботи Security Mode досить простий. Щоб автомобіль рухався у звичайному режимі, власнику необхідно ввести спеціальний чотиризначний код на екрані бортової мультимедійки. Система вимагатиме його перед запуском двигуна. Якщо код не введений, автомобіль розуміє, що за кермом не власник, після чого обороти мотора будуть примусово знижені (675 об/хв у цих моделей Dodge). У цьому режимі віддача мотора не перевищує 3 к.с. і 30 нм. Тобто рух можливий, але на дуже низькій швидкості, а значить, викрадач не зможе швидко зникнути з машиною і, напевно, кине її, щоб не привертати увагу поліції.

Такий "Режим безпеки" отримають спортивні купе Charger і Challenger 2015 року випуску і пізніше, укомплектовані топовими моторами HEMI V8 робочим об'ємом 6,2 і 6,4 літрів. Незвичайна "протиугонка" стане доступна в США в найближчі місяці: у нових машин вона увійде в штатну комплектацію, а власники раніше придбаних Charger і Challenger зможуть безкоштовно встановити її в дилерських центрах марки.