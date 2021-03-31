Автокредиты в массы. ПриватБанк существенно облегчает покупку авто

Пока автодилеры завозят в Украину новинки мирового автопрома, в крупнейшем финучреждении страны — ПриватБанке — с 24 марта начинают действовать новые условия автокредитования.

Весна-лето 2021 года в Украине обещают немало автопремьер в самых разных сегментах. Например, ценителей компактных кроссоверов может заинтересовать новые Hyundai Venue (ориентировочно от 551 тыс. грн) и Hyundai Tucson (от 702 тыс. грн) или Volkswagen T-Cross (от 631 тыс. грн).

В сегменте небольших, бюджетных городских авто в первом полугодии ожидаются обновленный популярный Hyundai i10 (от 367 тыс. грн) и Volkswagen Golf 8-го поколения.

Компания Porsche в свою очередь представила электромобиль Taycan Cross Tourismo с запасом хода до 450 км (от 2,9 млн грн). А до конца года в Украину могут привести электрические версии Citroen e-C4 и Opel Mokka-e.

Здесь перечислены лишь немногие примеры из десятков ожидаемых новинок на разный вкус и кошелек, которые в 2021 году могут появится на украинском рынке. Однако в условиях коронакризиса ухудшившееся финансовое состояние многих украинских граждан не позволяет выложить за такие новые авто сразу всю сумму.

Свобода выбора

Приобрести вышеназванные и многие другие автопремьеры 2021 года поможет ПриватБанк, который 22 марта запустил новую программу кредитования новых автомобилей.

Тот, кто когда-либо сравнивал условия финансирования покупки авто в разных банках и финансовых компаниях, наверняка уже знает, как трудно разобраться в тысячах предложений и их нюансах. Как правило, для каждой марки авто или даже модели предлагаются различные условия и покупателю приходится тратить немало времени на их изучение и сопоставление.

Напротив, новая программа ПриватБанка "Авто в кредит" подкупает своей простотой, так как распространяется на любые новые автомобили, представленные в салонах у автодилеров в Украине, вне зависимости от марки и модели.

Бери кредит и владей

Форма заключения сделки, которую предлагает ПриватБанк — кредит. Поэтому на приобретенный таким образом автомобиль можно сразу оформить право собственности, что особенно важно для многих украинских автолюбителей.

Напротив, такая распространенная на рынке альтернативная схема финансирования покупки авто, как лизинг, по сути заключается в передаче клиенту права пользования. То есть, собственником автомобиля до полной выплаты его стоимости остается лизингодатель (лизинговая компания и т.п.).

Ставки снижены

В ПриватБанке ставки по автокредитам предлагаются существенно ниже, чем ранее. Годовая процентная ставка по автокредиту зависит от аванса и срока кредитования. Минимальный аванс (собственный взнос покупателя авто) в ПриватБанке возможен от 20%. Максимальный срок предоставления займа — до 7 лет.

Например, при авансе 50-70% от стоимости авто процентная ставка по автокредиту ПриватБанка может составить от 0,01% до 4,9% в зависимости от срока договора.

Наряду с описанной выше базовой программой в ПриватБанке также планируют запустить специальные предложения кредитования покупки определенных брендов авто с еще более выгодными условиями.

Подсчитаем

Стоимость нового авто зависит от ценовой политики производителя, условий автодилера и выбранной комплектации. Выяснив точную цену в автосалоне узнать ставку и прочие условия кредита на покупку любого нового авто можно при помощи универсального калькулятора на сайте ПриватБанка.

Для расчета достаточно указать цену авто, сумму собственного взноса покупателя и срок кредитования. Калькулятор рассчитает не только ставку по кредиту и сумму ежемесячного платежа, но и реальную ставку с учетом всех сопутствующих расходов, включая комиссии, страхование КАСКО и нотариальные услуги.

Для наглядности, в ПриватБанке приводят несколько примеров расчетов. Так, ежемесячный платеж при покупке одной из актуальных новинок украинского авторынка — Volkswagen Tiguan 2021 года — при авансе 50% и сроке кредитования 5 лет составит около 10 817 грн. А взяв займ на 5 лет на новый внедорожник Renault Sandero StepWay с авансом 30% нужно будет платить около 6 200 грн в месяц.

Как взять автокредит

Желающие оформить новый автокредит от ПриватБанка будут избавлены от сложных процедур и томительного ожидания вердикта кредитора. Ведь клиенты Банка могут получить предварительное решение за 2 минуты в отделении или на сайте ПриватБанка .

Для получения решения онлайн можно воспользоваться калькулятором на сайте или оставить заявку на консультацию через форму.

Требования к клиентам, которые могут рассчитывать на получение кредита в ПриватБанке, весьма демократичны. В финучреждении готовы рассмотреть заявки от наемных работников, пенсионеров, физиц-предпринимателей (ФЛП) и других клиентов, которые получают регулярный доход (работают по контракту, договору и т.д.). В любом случае, заемщик не должен быть моложе 21 года и старше 60 лет.

Обслуживать займ на авто в ПриватБанке также просто. Вся информация и подробная выписка о кредите доступны клиентам банка в Приват24. Вносить ежемесячные платежи можно как в Приват24, так и в огромной сети отделений и терминалов самообслуживания.