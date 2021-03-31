Автокредити в маси. ПриватБанк істотно полегшує покупку авто

Поки автодилери завозять в Україну новинки світового автопрому, в найбільшому фінустанові країни — ПриватБанку — з 24 березня починають діяти нові умови автокредитування.

Весна-літо 2021 року в Україні обіцяють чимало автопрем'єр в самих різних сегментах. Наприклад, цінителів компактних кросоверів може зацікавити нові Hyundai Venue (орієнтовно від 551 тис. Грн) і Hyundai Tucson (від 702 тис. Грн) або Volkswagen T-Cross (від 631 тис. Грн).

У сегменті невеликих, бюджетних міських авто в першому півріччі очікуються оновлений популярний Hyundai i10 (від 367 тис. Грн) і Volkswagen Golf 8-го покоління.

Компанія Porsche в свою чергу представила електромобіль Taycan Cross Tourismo з запасом ходу до 450 км (від 2,9 млн грн). А до кінця року в Україні можуть привести електричні версії Citroen e-C4 і Opel Mokka-e.

Тут перераховані лише деякі приклади з десятків очікуваних новинок на різний смак і гаманець, які в 2021 році можуть з'явиться на українському ринку. Однак в умовах коронакрізіса погіршало фінансовий стан багатьох українських громадян не дозволяє викласти за такі нові авто відразу всю суму.

Свобода вибору

Придбати вищеназвані та багато інших автопрем'єри 2021 року допоможе ПриватБанк, який 22 березня запустив нову програму кредитування нових автомобілів.

Той, хто коли-небудь порівнював умови фінансування покупки авто в різних банках і фінансових компаніях, напевно вже знає, як важко розібратися в тисячах пропозицій і їх нюансах. Як правило, для кожної марки авто або навіть моделі пропонуються різні умови і покупцеві доводиться витрачати чимало часу на їх вивчення і зіставлення.

Навпаки, нова програма ПриватБанку "Авто в кредит" підкуповує своєю простотою, так як поширюється на будь-які нові автомобілі, представлені в салонах у автодилерів в Україні, незалежно від марки і моделі.

Бери кредит і володій

Форма укладення угоди, яку пропонує ПриватБанк — кредит. Тому на придбаний таким чином автомобіль можна відразу оформити право власності, що особливо важливо для багатьох українських автолюбителів.

Навпаки, така поширена на ринку альтернативна схема фінансування покупки авто, як лізинг, по суті полягає в передачі клієнту права користування. Тобто, власником автомобіля до повної виплати його вартості залишається лізингодавець (лізингова компанія і т.п.).

ставки знижені

У ПриватБанку ставки по автокредитах пропонуються істотно нижче, ніж раніше. Річна процентна ставка по автокредиту залежить від авансу і терміну кредитування. Мінімальний аванс (власний внесок покупця авто) в ПриватБанку можливий від 20%. Максимальний термін надання позики — до 7 років.

Наприклад, при авансі 50-70% від вартості авто процентна ставка по автокредиту ПриватБанку може скласти від 0,01% до 4,9% в залежності від терміну договору.

Поряд з описаною вище базової програмою в ПриватБанку також планують запустити спеціальні пропозиції кредитування покупки певних брендів авто з ще більш вигідними умовами.

підрахуємо

Вартість нового авто залежить від цінової політики виробника, умов автодилера і обраної комплектації. З'ясувавши точну ціну в автосалоні дізнатися ставку та інші умови кредиту на покупку будь-якого нового авто можна за допомогою універсального калькулятора на сайті ПриватБанку.

Для розрахунку досить вказати ціну авто, суму власного внеску покупця і термін кредитування. Калькулятор розрахує не тільки ставку по кредиту і суму щомісячного платежу, а й реальну ставку з урахуванням всіх супутніх витрат, включаючи комісії, страхування КАСКО і нотаріальні послуги.

Для наочності, в ПриватБанку наводять кілька прикладів розрахунків. Так, щомісячний платіж при покупці однієї з актуальних новинок українського авторинку — Volkswagen Tiguan 2021 року — при авансі 50% і терміні кредитування 5 років складе близько 10 817 грн. А взявши позику на 5 років на новий позашляховик Renault Sandero StepWay з авансом 30% потрібно буде платити близько 6 200 грн на місяць.

Як взяти автокредит

Бажають оформити новий автокредит від ПриватБанку будуть позбавлені від складних процедур і довгого очікування вердикту кредитора. Адже клієнти Банку можуть отримати попереднє рішення за 2 хвилини в відділенні або на сайті ПриватБанку .

Для отримання рішення онлайн можна скористатися калькулятором на сайті або залишити заявку на консультацію через форму.

Вимоги до клієнтів, які можуть розраховувати на отримання кредиту в ПриватБанку, досить демократичні. У фінустанові готові розглянути заявки від найманих працівників, пенсіонерів, фізіц-підприємців (ФОП) та інших клієнтів, які отримують регулярний дохід (працюють за контрактом, договором і т.д.). У будь-якому випадку, позичальник не повинен бути молодше 21 років і старше 60 років.

Обслуговувати займ на авто в ПриватБанку також просто. Вся інформація і докладна виписка про кредит доступні клієнтам банку в Приват24. Вносити щомісячні платежі можна як в Приват24, так і у величезній мережі відділень і терміналів самообслуговування.