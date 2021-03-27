Сокровища дедушкиного сарая. В Бахрейне нашли заброшенную коллекцию классических авто

Житель Бахрейна обнаружил в старом сарае, принадлежавшем его деду, коллекцию классических американских автомобилей.

Житель Бахрейна по имени Абдулла выложил в Instagram фотографии, сделанные в старом сарае, ранее принадлежавшем его деду. На снимках запечатлена целая коллекция классических американских автомобилей, но сами машины находятся не в лучшем состоянии.

Как рассказал в комментариях к фото сам бахрейнец, его дед был большим поклонником американского автопрома и в свое время многие машины заказывал непосредственно в США с доставкой в Бахрейн. К концу 1990-х годов он уже не мог садиться за руль из-за почтенного возраста и оставил автомобили в сарае.

На опубликованных снимках можно идентифицировать несколько интересных экземпляров, среди которых, например, Chevrolet Impala, Plymouth Volare, Pontiac GTO и армейский джип Willys времен Второй мировой войны.

Состояние всех автомобилей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В засушливом климате Бахрейна ржавчина машинам не страшна, но за долгие годы простоя солнце и песок сделали свое дело: машины из обнаруженной коллекции покрыты толстым слоем пыли, краска выцвела, а кузова покрыла патина.

Невзирая на это, Абдулла рад находке, ведь в Бахрейне сегодня почти не осталось классических американских автомобилей, большинство из которых закончили свою жизнь на свалках или были проданы коллекционерам за границу. Будут ли проводиться реставрационные работы по восстановлению машин, сам обладатель неожиданной находки не сообщил.