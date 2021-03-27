Скарби дідового сараю. У Бахрейні знайшли занедбану колекцію класичних авто

Житель Бахрейну виявив в старому сараї, що належав його дідові, колекцію класичних американських автомобілів.

Житель Бахрейну на ім'я Абдулла виклав в Instagram фотографії, зроблені в старому сараї, що раніше належав його дідові. На світлинах зображена ціла колекція класичних американських автомобілів, але самі машини перебувають не у кращому стані.

Як розповів в коментарях до фото сам бахрейнець, його дід був великим шанувальником американського автопрому і свого часу багато машин замовляв безпосередньо в США з доставкою до Бахрейну. У кінці 1990-х років він уже не міг сідати за кермо через похилий вік і залишив автомобілі в сараї.

На опублікованих знімках можна ідентифікувати кілька цікавих екземплярів, серед яких, наприклад, Chevrolet Impala, Plymouth Volare, Pontiac GTO і армійський джип Willys часів Другої світової війни.

Стан усіх автомобілів, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. У посушливому кліматі Бахрейну іржа машинам не страшна, але за довгі роки простою сонце і пісок зробили свою справу: машини з виявленої колекції вкриті товстим шаром пилу, фарба вицвіла, а кузова покрила патина.

Незважаючи на це, Абдулла радий знахідці, адже в Бахрейні сьогодні майже не залишилося класичних американських автомобілів, більшість з яких закінчили своє життя на смітниках або були продані колекціонерам за кордон. Чи будуть проводитися реставраційні роботи по відновленню машин, сам володар несподіваною знахідки не повідомив.