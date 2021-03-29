Renault построит завод по переработке батарей электромобилей
Новое предприятие построят во Франции.
Французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей. Целью компании является создание, так называемой "замкнутой экономики электромобилей". Партнерами Renault в этом проекте стали французская многопрофильная компания Veolia и бельгийская химическая компании Solvay. Совместными усилиями они построят во Франции экспериментальный завод по переработке батарей.
Выбор на Veolia и Solvay пал не случайно. Первая обладает десятилетним опытом переработки литий-ионных аккумуляторов с помощью гидрометаллургического процесса, вторая занимается извлечением металлов из аккумуляторных блоков различными химическими методами. В новом совместном проекте Renault и партнеры планируют довести технологии переработки до такого уровня, чтобы вторичные металлы стали пригодны для повторного использования при изготовлении новых аккумуляторных блоков.
В условиях глобального перехода на электромобили обеспечение новых вариантов получения сырья для аккумуляторов — это стратегическая задача. Как утверждают в Renault, к 2030 году количество электромобилей превысит 100 миллионов. Все они — потенциальные источники отработанных батарей.
Собственный методы их переработки ищут многие автопроизводители, от Toyota до BMW. Так, немецкий концерн Volkswagen недавно запустил завод по переработке тяговых аккумуляторов.