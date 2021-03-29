Renault побудує завод із переробки батарей електромобілів

Нове підприємство побудують у Франції.

Французька група Renault має намір зайнятися переробкою тягових батарей для електромобілів. Метою компанії є створення, так званої "замкнутої економіки електромобілів". Партнерами Renault в цьому проекті стали французька багатопрофільна компанія Veolia та бельгійська хімічна компанія Solvay. Спільними зусиллями вони побудують у Франції експериментальний завод із переробки батарей.

Вибір на Veolia та Solvay впав не випадково. Перша має десятирічний досвід переробки літій-іонних акумуляторів за допомогою гідрометалургійного процесу, друга займається вилученням металів з акумуляторних блоків різними хімічними методами. У новому спільному проекті Renault і партнери планують довести технології переробки до такого рівня, щоб вторинні метали стали придатними для повторного використання під час виготовлення нових акумуляторних блоків.

[ + – ] Фото: Volkswagen

В умовах глобального переходу на електромобілі забезпечення нових варіантів отримання сировини для акумуляторів — це стратегічне завдання. Як стверджують у Renault, до 2030 року кількість електромобілів перевищить 100 мільйонів. Всі вони — потенційні джерела відпрацьованих батарей.

Власний методи їхньої переробки шукають багато автовиробників, від Toyota до BMW. Так, німецький концерн Volkswagen нещодавно запустив завод із переробки тягових акумуляторів.