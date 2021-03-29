Mercedes рассекретил интерьер своего флагманского электрокара EQS

Главная "фишка" интерьера Mercedes-Benz EQS — сенсорная панель MBUX Hyperscreen во всю ширину салона.

Mercedes-Benz опубликовал фотографии салона будущего флагмана своей электрической линейки — седана EQS. Самым заметным элементом интерьера новинки стала сенсорная передняя панель, так называемая MBUX Hyperscreen. Сплошная стеклянная поверхность, протянувшаяся во всю ширину салона, объединяет три дисплея: 12,3-дюмовую приборную панель, центральный тачскрин диагональю 17,7 дюйма и еще один 12,3-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Два последних — на органических светодиодах (OLED) и с повышенной контрастностью.

Ширина "гиперэкрана" — 141 см, а общая площадь — без малого 2,5 кв. м! Во избежание искажений в местах изгибов панель изготавливается при температуре 650 градусов. Комплектовать Mercedes-Benz EQS таким экраном будут за доплату.

"Гиперэкран" оснащен функцией обратной связи, за работу которой отвечают 12 установленных под стеклом актуаторов. Интенсивность отклика (вибрация) зависит от силы нажатия на экран. Дефлекторы вентиляции и элементы контурной подсветки салона встроены в экран. За работу системы отвечают восемь процессоров и 24 Гб оперативной памяти.

Никаких физических кнопок и переключателей в салоне электромобиля не предвидится. Быстрый доступ к бортовым системам осуществляется через меню в верхней части дисплея мультимедийной системы. Также несколько "горячих" клавиш расположились на сенсорной панели вокруг кнопки запуска автомобиля (на центральном тоннеле). На лобовом стекле, перед водителем — проекционный дисплей. Дополнительно обещан искусственный интеллект: система будет запоминать предпочтения водителя и пассажиров, и предлагать активировать те или иные функции.

Также новинка получит аудиосистему с функцией имитации природных звуков и специально разработанную систему фильтрации воздуха, которая обеспечивает бактериологическую чистоту как в операционной.

Все технические подробности о новом электрическом флагмане Mercedes появятся 15 апреля, во время официальной премьеры. Но уже сейчас объявлено, что коэффициент лобового аэродинамического сопротивления (Cx) седана равен 0,20. И это новый мировой рекорд!

До этого момента мировым рекордсменом по этому показателю был 1000-сильный электроседан Lucid Air, представленный в сентябре 2020 года. У калифорнийского электромобиля Cx равен 0,21. Для сравнения, у Tesla Model S этот показатель — 0,24.

Продуманная аэродинамика очень важна для электромобилей, поскольку обтекаемость повышает запас хода. Для Mercedes-Benz EQS с батареей емкостью 108 кВт•ч он заявлен на уровне минимум на 700 км по измерительному циклу WLTP.

Mercedes-Benz EQS станет первой моделью марки, построенной на платформе Modular Electric Architecture (MEA), разработанной концерном Daimler для будущей электрической линейки. Эту "тележку" также получат электрический седан EQE и кроссоверы EQS и EQE.