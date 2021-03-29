Mercedes розсекретив інтер'єр свого флагманського електрокара EQS

Головна "фішка" інтер'єру Mercedes-Benz EQS — сенсорна панель MBUX Hyperscreen на всю ширину салону.

Mercedes-Benz опублікував фотографії салону майбутнього флагмана своєї електричної лінійки — седана EQS. Найпомітнішим елементом інтер'єру новинки стала сенсорна передня панель, так звана MBUX Hyperscreen. Суцільна скляна поверхня, що простягнулася на всю ширину салону, об'єднує три дисплеї: 12,3-дюймові приладову панель, центральний тачскрін діагоналлю 17,7 дюйма і ще один 12,3-дюймовий дисплей для переднього пасажира. Два останніх — на органічних світлодіодах (OLED) і з підвищеною контрастністю.

Ширина "гіперекрана" — 141 см, а загальна площа — майже 2,5 кв. м! Щоб уникнути спотворень у місцях вигинів, панель виготовляється за температури 650 градусів. Комплектувати Mercedes-Benz EQS таким екраном будуть за доплату.

"Гіперекран" оснащений функцією зворотного зв'язку, за роботу якої відповідають 12 встановлених під склом актуаторів. Інтенсивність відгуку (вібрація) залежить від сили натискання на екран. Дефлектори вентиляції й елементи контурного підсвічування салону вбудовані в екран. За роботу системи відповідають вісім процесорів і 24 Гб оперативної пам'яті.

Ніяких фізичних кнопок і перемикачів у салоні електромобіля не передбачається. Швидкий доступ до бортових систем здійснюється через меню у верхній частині дисплея мультимедійної системи. Також кілька "гарячих" клавіш розташувалися на сенсорній панелі навколо кнопки запуску автомобіля (на центральному тунелі). На лобовому склі, перед водієм — проекційний дисплей. Додатково обіцяно штучний інтелект: система буде запам'ятовувати переваги водія і пасажирів, і пропонувати активувати ті або інші функції.

Також новинка отримає аудіосистему з функцією імітації природних звуків і спеціально розроблену систему фільтрації повітря, яка забезпечує бактеріологічну чистоту, як в операційній.

Усі технічні подробиці про новий електричний флагман Mercedes з'являться 15 квітня, під час офіційної прем'єри. Але вже оголошено, що коефіцієнт лобового аеродинамічного опору (Cx) седана дорівнює 0,20. І це новий світовий рекорд!

До цього моменту світовим рекордсменом за цим показником був 1000-сильний Електроседан Lucid Air, представлений у вересні 2020 року. У каліфорнійського електромобіля Cx дорівнює 0,21. Для порівняння, у Tesla Model S цей показник — 0,24.

Продумана аеродинаміка дуже важлива для електромобілів, оскільки обтічність підвищує запас ходу. Для Mercedes-Benz EQS з батареєю ємністю 108 кВт • год він заявлений на рівні мінімум на 700 км по вимірювального циклу WLTP.

Mercedes-Benz EQS стане першою моделлю марки, побудованою на платформі Modular Electric Architecture (MEA), розробленою концерном Daimler для майбутньої електричної лінійки. Цей"візок" також отримають електричний седан EQE і кросовери EQS і EQE.