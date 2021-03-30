В США построят кроссовер на солнечной энергии: первые фото

Минимальный ценник кроссовера Humble One составит 109 тысяч долларов.

Основанный в 2020 году калифорнийский стартап Humble Motors анонсировал "первый в мире кроссовер на солнечной энергии" — Humble One. Несколько изображений четырехместного электрокроссовера появились на официальном сайте компании.

По информации InsideEVs, запас хода новинки составит 800 км. Основной пробег обеспечит аккумуляторная батарея, а установленные на крыше и в стеклах окон фотоэлектрические элементы общей площадью 7,65 кв. метров в течение дня накапливают заряд, достаточный для 97 км пути. Также предусмотрена возможность подзарядки батареи от сети постоянного и переменного тока.

По предварительным данным, мощность силовой установки Humble One составит 1020 л.с. Коэффициент аэродинамического сопротивления заявлен на уровне 0,25. Динамические характеристики кроссовера не называются, поскольку он пока еще существует в виде рендеров.

[ + – ] Фото: Humble Motors

Тем не менее компания уже принимает предварительные заказы на электромобиль. Для этого необходимо внести возвращаемый депозит в размере 300 долларов США. Старт серийного производства ожидается в 2024 году, первые поставки клиентам — в 2025 году. В базовой комплектации кроссовер будет стоить 109 тысяч долларов без учета налогов.

По словам главного инженера Humble Алекса Богичевича, ранее занимавшего должность исполнительного директора Ford, стартап уже собрал предзаказы на сумму более 20 млн долларов.