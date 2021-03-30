У США побудують кросовер на сонячній енергії: перші фото

Мінімальний цінник кросовера Humble One складе 109 тисяч доларів.

Заснований у 2020 році каліфорнійський стартап Humble Motors анонсував "перший у світі кросовер на сонячній енергії" — Humble One. Кілька зображень чотиримісного електрокроссовера з'явилися на офіційному сайті компанії.

За інформацією InsideEVs, запас ходу новинки складе 800 км. Основний пробіг забезпечить акумуляторна батарея, а встановлені на даху і в стеклах вікон фотоелектричні елементи загальною площею 7,65 кв. метрів протягом дня накопичують заряд, достатній для 97 км шляху. Також передбачена можливість підзарядки батареї від мережі постійного і змінного струму.

За попередніми даними, потужність силової установки Humble One складе 1020 л.с. Коефіцієнт аеродинамічного опору заявлений на рівні 0,25. Динамічні характеристики кросовера не називаються, оскільки він поки що існує у вигляді рендерів.

[ + – ] Фото: Humble Motors

Проте компанія вже приймає попередні замовлення на електромобіль. Для цього необхідно внести депозит у розмірі 300 доларів США. Старт серійного виробництва очікується в 2024 році, перші поставки клієнтам — в 2025 році. У базовій комплектації кросовер буде коштувати 109 тисяч доларів без урахування податків.

За словами головного інженера Humble Алекса Богічевіч, який раніше обіймав посаду виконавчого директора Ford, стартап вже зібрав попередні замовлення на суму понад 20 млн доларів.