Паркетник Toyota Yaris Cross получит "вседорожную" версию

На европейском рынке версия Toyota Yaris Cross Adventure появится в сентябре 2021 года.

Toyota представила "вседорожную" версию компактного кроссовера Yaris Cross, дебютировавшего в апреле 2020 года. Новая модификация Yaris Cross Adventure ("Приключение"), предназначенная для рынков Европы, отличается от базового автомобиля Yaris Cross усиленными бамперами, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными колесами. Интерьер новой модификации отделал в черном цвете и декорирован пластиковыми вставками в цвет кузова.

Кроме того, Yaris Cross в течение года со старта продаж будет доступен в версии Premier Edition с кожаным салоном и опциональным проекционным дисплеем и дверью багажного отделения с электроприводом.

[ + – ] Toyota Yaris Cross Premier Edition Фото: Toyota

Технически Toyota Yaris Cross Adventure остался тем же стандартным кроссовером с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового трехцилиндрового безнаддувного мотора мощностью 80 л.с. Помогает ДВС установленный на задней оси электродвигатель. Совокупная отдача агрегатов — 115 л.с. Питается электродвигатель от литий-ионного аккумуляторного блока.

[ + – ] Фото: Toyota

Также машине досталась фирменная система полного привода AWD-i: передняя ось приводится ДВС, задняя подключается при необходимости дополнительного ускорения или при плохом сцеплении с дорожным покрытием (дождь, снег, песок). В основном кроссовер передвигается в переднеприводном режиме.

[ + – ] Toyota Yaris Cross Premier Edition Фото: Toyota

Серийное производство Toyota Yaris Cross Adventure наладят на заводе во французском Валансьене, на одной линии с хэтчбеком Yaris и кроссовером Yaris Cross. В Европе продажи новинки стартуют в сентябре 2021 года. Прием предзаказов объявят уже в ближайшее время. О появлении паркетника Yaris Cross и его спецверсий в Украине информации пока нет.