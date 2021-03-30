Паркетник Toyota Yaris Cross отримає "вседорожню" версію

На європейському ринку версія Toyota Yaris Cross Adventure з'явиться у вересні 2021 року.

Toyota представила "вседорожню" версію компактного кросовера Yaris Cross, який дебютував у квітні 2020 року. Нова модифікація Yaris Cross Adventure ("Пригода"), призначена для ринків Європи, відрізняється від базового автомобіля Yaris Cross посиленими бамперами, сріблястими рейлінгами на даху і 18-дюймовими легкосплавними колесами. Інтер'єр нової модифікації виконаний у чорному кольорі і декорований пластиковими вставками в колір кузова.

Крім того, Yaris Cross протягом року зі старту продажів буде доступний у версії Premier Edition зі шкіряним салоном і опціональним проекційним дисплеєм і дверима багажного відділення з електроприводом.

[ + – ] Toyota Yaris Cross Premier Edition Фото: Toyota

Технічно Toyota Yaris Cross Adventure залишився тим же стандартним кросовером з гібридною силовою установкою, що складається з 1,5-літрового трьохциліндрового безнадувного мотора потужністю 80 л.с. Допомагає ДВЗ, встановлений на задній осі електродвигуна. Сукупна віддача агрегатів — 115 к.с. Заряджається електродвигун від літій-іонного акумулятора.

[ + – ] Фото: Toyota

Також машині дісталася фірмова система повного приводу AWD-i: передня вісь ДВЗ, задня підключається при необхідності додаткового прискорення або при поганому зчепленні з дорожнім покриттям (дощ, сніг, пісок). В основному кросовер пересувається в передньоприводному режимі.

[ + – ] Toyota Yaris Cross Premier Edition Фото: Toyota

Серійне виробництво Toyota Yaris Cross Adventure налагодять на заводі у французькому Валансьєнні, на одній лінії з хетчбеком Yaris і кросовером Yaris Cross. У Європі продажі новинки стартують у вересні 2021 року. Прийом попередніх замовлень оголосять уже найближчим часом. Про появу паркетника Yaris Cross і його спецверсій в Україні інформації поки немає.