До 200 км на электротяге. Внедорожник Haval H9 подключат к розетке

У китайского внедорожника Haval H9 появится плагин-гибридная версия.

Большой китайский рамный внедорожник Haval H9 (марка Haval является суббрендом Great Wall) дебютировал в апреле 2014 года. Все эти годы автомобиль был доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, но теперь стало известно, что компания готовит бензо-электрическую модификацию H9, причем речь идет о подзаряжаемом гибриде. Прототип новой модификации был замечен фотошпионами во время дорожных тестов.

Внешне плагин-гибрид Haval H9 ничем не отличается от стандартной модели для китайского рынка, пережившей плановое обновление в 2019 году. В салоне из отличий — шайба режимов движения с функцией EV, то есть принудительный переход на электротягу.

[ + – ] Шпионское фото интерьера гибридной версии Haval H9. Фото: Autohome

Официальной информации о силовых агрегатах гибридного H9 на данный момент нет. По данным китайского ресурса Autohome, кроссовер позаимствует агрегаты у недавно представленного премиального кроссовера WEY Mocha (марка является премиальным суббрендом Great Wall для Китая). Это означает, что плагин-гибрид H9 получит 2.0-литровый бензиновый турбомотор E20N 2.0T, электродвигатель и литий-ионную батарею, способную обеспечить запас хода на электротяге до 200 км.

[ + – ] Шпионское фото нового Haval H9. Фото: Autohome

Точные сроки появления подзаряжаемого Haval H9 не озвучиваются, но уже известно, что китайская марка работает над моделью следующего поколения.