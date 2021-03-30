До 200 км на електротязі. Позашляховик Haval H9 підключать до розетки

У китайського позашляховика Haval H9 з'явиться плагін-гібридна версія.

Великий китайський рамний позашляховик Haval H9 (марка Haval є суббрендом Great Wall) дебютував у квітні 2014 року. Всі ці роки автомобіль був доступний з бензиновими і дизельними двигунами, але тепер стало відомо, що компанія готує бензо-електричну модифікацію H9, до того ж йдеться про гібрид. Прототип нової модифікації був помічений фотошпигуном під час дорожніх тестів.

Зовні плагін-гібрид Haval H9 нічим не відрізняється від стандартної моделі для китайського ринку, яка пережила планове оновлення у 2019 році. У салоні з відмінностей — шайба режимів руху з функцією EV, тобто примусовий перехід на електротягу.

[ + – ] Шпигунське фото інтер'єру гібридної версії Haval H9. Фото: Autohome

Офіційної інформації про силові агрегати гібридного H9 зараз немає. За даними китайського ресурсу Autohome, кросовер запозичить агрегати у нещодавно представленого преміального кросовера WEY Mocha (марка є преміальним суббрендом Great Wall для Китаю). Це означає, що плагін-гібрид H9 отримає 2.0-літровий бензиновий турбомотор E20N 2.0T, електродвигун та літій-іонну батарею, здатну забезпечити запас ходу на електротязі до 200 км.

[ + – ] Шпигунське фото нового Haval H9. Фото: Autohome

Точні терміни появи підзаряджуваного Haval H9 не озвучують, але вже відомо, що китайська марка працює над моделлю наступного покоління.