Skoda показала эскизы обновленного кроссовера Kodiaq

Официальная презентация рестайлингового кроссовера состоится 13 апреля.

Премьера рестайлингового кроссовера Skoda Kodiaq состоится уже 13 апреля, а пока компания обнародовала дизайнерские эскизы будущей новинки.

Как видно по рисункам, главное изменение коснулось дизайна передка, где двухэтажные фары приобрели другую форму. а верхние блоки стали уже. Также подретушированы радиаторная решетка и сам передний бампер. Сзади появятся более рельефные фонари.

Также у обновленного Кодиака будет доработан интерьер, но о масштабе трансформаций мы сможем судить уже после премьеры "живой" машины.

По предварительной информации, также будет подкорректирована гамма моторов. В частности, должны появиться версия плагин-гибрид и спортивная модификация RS с 240-сильнім турбомотором 2.0 TSI.

Напомним, кроссовер Skoda Kodiaq дебютировал в 2016 году. За это время модель вышла на 60 рынков по всему миру, включая Украину. В нашей стране кроссовер является одним из бестселлеров марки.