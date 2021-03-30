Skoda показала ескізи оновленого кросовера Kodiaq

Офіційна презентація рестайлінгового кросовера відбудеться 13 квітня.

Премʼєра рестайлінгового кросовера Skoda Kodiaq відбудеться вже 13 квітня, а поки що компанія оприлюднила дизайнерські ескізи майбутньої новинки.

Як видно з малюнків, головна зміна торкнулася дизайну передка, де двоповерхові фари змынилися у формі. а верхні блоки стали вужче. Також підретушували радіаторну решітку і сам передній бампер. Ззаду зʼявляться більш рельєфні ліхтарі.

Також у оновленого Kodiaq буде доопрацьовано інтерʼєр, але про масштаб трансформацій ми зможемо судити вже після премʼєри "живої" машини.

За попередньою інформацією, також буде підкоригувано гамму моторів. Зокрема, повинні зʼявитися версія плагін-гібрид і спортивна модифікація RS з 240-сільнім турбомотором 2.0 TSI.

Нагадаємо, кросовер Skoda Kodiaq дебютував в 2016 році. За цей час модель вийшла на 60 ринків по всьому світу, включаючи Україну. У нашій країні кроссовер є одним з бестселерів марки.