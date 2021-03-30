Единственный в мире лимузин-самолет снова выставлен на продажу

Limo-Jet попытаются продать второй раз за девять месяцев.

На аукционе Mecum выставлен на продажу уникальный самолет-лимузин Limo-Jet. Предыдущий раз владелец пытался продать это необычное транспортное средство в июне прошлого года. Тогда за комплект из лимузина, специального трейлера для перевозки и тягача для буксировки планировали выручить 250 тысяч долларов, но лот так и не нашел покупателя. Новая стоимость самолета-лимузина на официальном сайте аукциона не указана. Найдется ли желающий его приобрести, станет известно с 14 по 22 мая, когда пройдут онлайн-торги.

[ + – ] Limo-Jet Фото: Mecum

Самолет-лимузин Limo-Jet построен в 2018 году неким Дэном Харрисом из штата Орегон, США. На воплощение своей идеи превратить гражданский бизнес-джет Learje в роскошный лимузин для вечеринок он потратил ни много ни мало 1 млн долларов. По сути, алюминиевый фюзеляж самолета установили на специальную трубчатую раму с 28-дюймовыми колесами.

Попасть в кабину можно при помощи откидного трапа с правой стороны. Перед "пилотом" — приборная панель и рулевое колесо от грузовика General Motors середины 2000-х годов.

[ + – ] Кабина самолета-лимузина Limo-Jet Фото: Mecum

Пассажирский отсек представляет собой салон на 18 посадочных мест с кожаными креслами и 42-дюймовым монитором для просмотра фильмов в хвостовой части. Также имеется 17-киловаттная акустическая система, динамики которой установлены на месте реактивных двигателей, и несколько камер, благодаря которым водитель может контролировать ситуацию в салоне. Интерьер оформлен в стилистике дискоклубов: на полу, стенах и потолке яркая подсветка.

[ + – ] Пассажирский салон Limo-Jet Фото: Mecum

В движение Limo-Jet приводится 8,1-литровым мотором V8 Vortec производства General Motors, развивающим мощность 400 л.с. В длину лимузин достигает 13 м и весит почти 5 тонн. Передвигаться по дорогам он может как самостоятельно (допуск на дороги общего пользования имеется), так и на тягаче, роль которого доверена пикапу Chevrolet Silverado 2500 HD выпуска 2015 года. Для проезда по узким местам части хвостового оперения можно сложить. Максимальная скорость Limo-Jet — 160 км/ч.