Єдиний у світі лімузин-літак знову виставлено на продаж

Limo-Jet спробують продати вдруге за дев'ять місяців.

На аукціоні Mecum виставлено на продаж унікальний літак-лімузин Limo-Jet. До цього власник намагався продати цей незвичайний транспортний засіб у червні минулого року. Тоді за комплект з лімузина, спеціального трейлера для перевезення і тягача для буксирування планували виручити 250 тисяч доларів, але лот так і не знайшов покупця. Нова вартість літака-лімузина на офіційному сайті аукціону не вказана. Чи знайдеться бажаючий його придбати, стане відомо з 14 по 22 травня, коли відбудуться онлайн-торги.

[ + – ] Limo-Jet Фото: Mecum

Літак-лімузин Limo-Jet побудовано в 2018 році Деном Харрісом зі штату Орегон, США. На втілення своєї ідеї перетворити пасажирський бізнес-джет Learje на розкішний лімузин для вечірок він витратив близько 1 млн доларів. По суті, алюмінієвий фюзеляж літака встановили на спеціальну трубчасту раму з 28-дюймовими колесами.

Потрапити в кабіну можна за допомогою відкидного трапа з правого боку. Перед "пілотом" — приладова панель і рульове колесо від вантажівки General Motors середини 2000-х років.

[ + – ] Кабіна літака-лімузина Limo-Jet Фото: Mecum

Пасажирський відсік являє собою салон на 18 посадочних місць з шкіряними кріслами і 42-дюймовим монітором для перегляду фільмів у хвостовій частині. Також наявна 17-кіловатна акустична система, динаміки якої встановлені на місці реактивних двигунів, і кілька камер, завдяки яким водій може контролювати ситуацію в салоні. Інтерʼєр оформлено у стилістиці діськоклубов: на підлозі, стінах і стелі яскраве підсвічування.

[ + – ] Пасажирський салон Limo-Jet Фото: Mecum

Limo-Jet приводиться 8,1-літровим мотором V8 Vortec виробництва General Motors, що розвиває потужність 400 к.с. У довжину лімузин сягає 13 м і важить майже 5 тонн. Пересуватися по дорогах він може як самостійно (завдяки наявному допуску на дороги загального користування), так і на тягачі, роль якого довірена пікапу Chevrolet Silverado 2500 HD випуску 2015 року. Для проїзду по вузьких місць частини хвостового оперення можна скласти. Максимальна швидкість Limo-Jet — 160 км/ч.