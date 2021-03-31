Во Франции экологи хотят запретить рекламу внедорожников

Во французском отделении Всемирного фонда дикой природы считают, что прожорливые и экологически "грязные" внедорожники наносят чрезмерный урон окружающей среде.

Растущая популярность кроссоверов и внедорожников вызвала неожиданную реакцию у экологов Франции, где местное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) выступило с требованием ограничить рекламу кроссоверов, в том числе на телевидении.

В WWF France подсчитали, что на рекламу автомобилей SUV-сегмента во Франции производители тратят 1,8 млрд евро в год, что составляет свыше 40% всех их рекламных бюджетов. Экологи опираются на аналитические исследования фирмы Kantar Media, согласно которым во Франции все расходы на рекламу и коммуникации в автомобильном секторе в 2019 году составили 4,3 млрд евро.

Как отмечается в заявлении, ежедневно реклама кроссоверов занимает часы эфирного времени (подразумевается Франция), что, по мнению экологов, влияет на сознание общественности, стимулируя, таким образом, увеличение продаж машин SUV-сегмента.

"В 2019 году во Франции на продвижение внедорожников на телевидении каждый день приходилось около 3,5 часов эфирного времени, что эквивалентно двум футбольным матчам", — говорится в заявлении WWF France.

Кроме того, в WWF France считают, что преимущества автомобилей SUV-сегмента, в частности безопасность преувеличены. Косвенным подтверждением тому служит статистика французских страховых компаний, в соответствии с которой риск аварии на кроссовере или внедорожнике на 10% выше, чем на автомобиле любого другого сегмента.

В итоге экологи призвали французское правительство и парламент ввести ряд мер по ограничению рекламы внедорожников и смене вектора на продвижение экологически чистых машин:

запретить рекламу самых тяжелых и наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств;

переориентировать всю рекламу на продвижение моделей с небольшой массой и низким или нулевым уровнем выбросов.

Прислушаются ли к призыву WWF France в правительственных верхах Франции, покажет время.