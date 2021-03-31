У Франції екологи хочуть заборонити рекламу позашляховиків

У французькому відділенні Всесвітнього фонду дикої природи вважають, що ненажерливі й екологічно "брудні" позашляховики надмірно шкодять навколишньому середовищу.

Популярність кросоверів і позашляховиків, що зростає, викликала несподівану реакцію в екологів Франції, де місцеве відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) виступило з вимогою обмежити рекламу кросоверів, зокрема на телебаченні.

У WWF France підрахували, що на рекламу автомобілів SUV-сегменту у Франції виробники витрачають 1,8 млрд євро на рік, що становить понад 40% усіх їхніх рекламних бюджетів. Екологи спираються на аналітичні дослідження фірми Kantar Media, згідно з якими у Франції всі витрати на рекламу та комунікації в автомобільному секторі в 2019 році склали 4,3 млрд євро.

Як наголошується в заяві, щодня реклама кросоверів займає години ефірного часу (мається на увазі Франція), що, на думку екологів, впливає на свідомість громадськості, стимулюючи, таким чином, збільшення продажів машин SUV-сегменту.

"У 2019 у Франції на просування позашляховиків на телебаченні щодня припадало майже 3,5 години ефірного часу, що еквівалентно двом футбольним матчам", — йдеться в заяві WWF France.

Крім того, у WWF France вважають, що переваги автомобілів SUV-сегменту, зокрема безпека, перебільшені. Непрямим підтвердженням тому слугує статистика французьких страхових компаній, відповідно до якої ризик аварії на кросовері або позашляховику на 10% вищий, ніж на автомобілі будь-якого іншого сегменту.

Зрештою екологи закликали французький уряд і парламент ввести низку заходів щодо обмеження реклами позашляховиків і зміни вектора на просування екологічно чистих машин:

заборонити рекламу найважчих і найбільш забруднювальних навколишнє середовище транспортних засобів;

переорієнтувати всю рекламу на просування моделей з невеликою масою і низьким або нульовим рівнем викидів.

Чи прислухаються до заклику WWF France в урядових верхах Франції, покаже час.