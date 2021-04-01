В США начали испытания электрической пожарной машины за $1 млн (видео)

Инновационная пожарная машина построена австрийской компанией Rosenbauer.

Эпоха электрификации в автомобилестроении действительно наступила: пожарная служба американского города Тусона, штат Аризона, провела испытания электрической пожарной машины. Она построена австрийской компанией Rosenbauer, которая является одним из трех крупнейших в мире производителей пожарной техники и противопожарного оборудования.

Производитель называет эту "пожарку" первой в мире пожарной машиной с электрическим приводом.

[ + – ] Новостной сюжет телеканала KPIX CBS (Сан-Франциско) о испытаниях в США пожарной машины Rosenbauer

Строго говоря, технически пожарная машина Rosenbauer не является "чистым" электромобилем. Силовая установка построена по схеме последовательного гибрида: шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 272 л.с. используется как генератор для подзарядки тяговой батареи, а уже та питает электромоторы привода колес. Батарея может быть емкостью 50 и 100 кВтч. Совокупная мощность силовой установки составляет 490 л.с., максимальный крутящий момент на колесах — 50 000 Нм.

[ + – ] Впечатления пожарных города Тусона после испытаний пожарной машины Rosenbauer

В движение машина приводится двумя электромоторами производства Volvo-Penta (по одному на каждой оси) со встроенными двухступенчатыми редукторами. Батарея поддерживает скоростную зарядку постоянным током от зарядной станции мощностью до 150 кВт, а при подключении к 100-киловаттному терминалу батарея заряжается от 50 до 80% емкости за 60 минут. Также предусмотрена зарядка от бытовой сети и возможность подключения сторонних потребителей, в частности специального оборудования.

Техника пожаротушения такой машины может включать:

Насос NH35 (FPN 10-3000 и FPH 40-400 согласно DIN EN 1028)

Система дозирования пены FIXMIX

Баки для воды (2000 л) и пенообразователя (200 л)

Подключение шлангов подачи воды с обоих боков машины, а также спереди.

Разработку инновационной пожарной машины с электроприводом компания Rosenbauer начала в 2020 году, а сегодня опытные экземпляры проходят тестовую эксплуатацию в Дубае, Амстердаме и Берлине. Как отмечают в компании, такой электрифицированный пожарный автомобиль стоит чуть меньше 1 млн долларов США, тогда как обычный, с ДВС, — около 700 тысяч.