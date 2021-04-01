У США почали випробування електричної пожежної машини за $ 1 млн (відео)

Інноваційна пожежна машина побудована австрійською компанією Rosenbauer.

Епоха електрифікації в автомобілебудуванні дійсно настала: пожежна служба американського міста Тусон, штат Арізона, провела випробування електричної пожежної машини. Вона побудована австрійською компанією Rosenbauer, яка є одним з трьох найбільших у світі виробників пожежної техніки та протипожежного устаткування.

Виробник називає цю "пожарку" першою у світі пожежною машиною з електричним приводом.

[ + – ] Новинний сюжет телеканалу KPIX CBS (Сан-Франциско) про випробуваннях в США пожежної машини Rosenbauer

Строго кажучи, технічно пожежна машина Rosenbauer не є "чистим" електромобілем. Силова установка побудована за схемою послідовного гібрида: шестициліндровий дизельний двигун потужністю 272 к.с. використовується як генератор для підзарядки тягової батареї, а вже та живить електромотори приводу коліс. Батарея може бути ємністю 50 і 100 кВтг. Сукупна потужність силової установки становить 490 к.с., максимальний обертовий момент на колесах — 50 000 Нм.

[ + – ] Враження пожежних міста Тусон після випробувань пожежної машини Rosenbauer

У рух машина приводиться двома електромоторами виробництва Volvo-Penta (по одному на кожній осі) з вбудованими двоступінчастими редукторами. Батарея підтримує швидкісну зарядку постійним струмом від зарядної станції потужністю до 150 кВт, а при підключенні до 100-кіловатного терміналу батарея заряджається від 50 до 80% ємності за 60 хвилин. Також передбачена зарядка від побутової мережі і можливість підключення сторонніх споживачів, зокрема спеціального обладнання.

Техніка пожежогасіння такої машини може мати:

Насос NH35 (FPN 10-3000 і FPH 40-400 згідно DIN EN 1028)

Систему дозування піни FIXMIX

Баки для води (2000 л) і піноутворювача (200 л)

Підключення шлангів подачі води з обох боків машини, а також спереду.

Розробку інноваційної пожежної машини з електроприводом компанія Rosenbauer почала у 2020 році, а сьогодні дослыдны зразки проходять тестову експлуатацію в Дубаї, Амстердамі та Берліні. Як відзначають в компанії, такий електрифікований пожежний автомобіль коштує трохи менше 1 млн доларів США, тоді як звичайний, з ДВС, — близько 700 тисяч.