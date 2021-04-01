Минюст и СЕТАМ бесплатно отдают 23 конфискованных автомобиля

Претендовать на бесплатное получение транспортных средств могут организации из ограниченного перечня.

Министерство юстиции Украины с помощью Государственного исполнительной службы и Государственного предприятия "СЕТАМ" на электронной площадке OpenMarket выставило 23 транспортных средства, которые ведомство отдает бесплатно. Об этом сообщает ГП "СЕТАМ" на своей странице в Facebook.

Все транспортные средства — это нереализованное конфискованное имущество. Перечень автомобилей на безвозмездную передачу включает 19 легковушек разных годов выпуска: ВАЗ 21043, УАЗ 3909 и 396252, BMW 318 и 320, Chrysler PT Cruiser, Hyundai Galloper, Mitsubishi моделей Carisma и L 200, Volkswagen Passat и другие. Большинство автомобилей не имеют номерных знаков.

Также в списке — спортивный мотоцикл Kawasaki ZX-10 (без регистрационных документов и госномера), мотороллер Kanuni и два малотоннажных фургона: бензиновый Chevrolet Chevy Van 1989 года и дизельный Opel Zafira 2001 года.

С полным списком можно ознакомиться на сайте площадки OpenMarket, а заявки на получение транспортных средств необходимо подать до 9 апреля для легковых автомобилей и двухколесных транспортных средств и до 11 апреля для фургонов.

Претендовать на безоплатное получение нереализованного конфискованного имущества могут отнюдь не все желающие. Получить их могут детские дома семейного типа, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения и защиты, органы государственной власти, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, а также воинские части. Транспортные средства можно забрать в том числе на благотворительные цели и для переработки или утилизации.

Кроме того, заявителям из обозначенных категорий нужно будет обосновать потребность на получение такой помощи.

С полным перечнем тех, кто может претендовать на получение конфискованного имущества, можно ознакомиться на сайте площадки OpenMarket.

Ранее Фокус сообщал, что Ощадбанк задешево распродает свои инкассаторские машины. Эти 14 автомобилей также будут реализованы на электронной площадке OpenMarket, а срок заявок на участие в торгах истекает 1 апреля.