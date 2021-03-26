Ощадбанк задешево распродает свои инкассаторские автомобили с аукциона

Минимальный ценник лота стартует от 1000 долларов США.

2 апреля 2021 года на электронной площадке OpenMarket продадут 14 автомобилей Ощадбанка. На торги выставлены Fоrd Transit Connect, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074 и ГАЗ-3110.

Большинство из них — бронированные инкассаторские автомобили со специализированной защитой. Самый дешевый из них — седан ГАЗ-3110 1998 года выпуска — оценен в 26 240 грн. Ценник самого дорого лота — Ford Transit Connect 1.8D, 2010 года — стартует от 79 880 грн.

Как сообщила пресс-служба государственного предприятия "СЕТАМ", принять участие в тогах могут все желающие. Ознакомиться с полным перечнем и подать заявку на участие необходимо до 1 апреля.