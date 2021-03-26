Ощадбанк задешево розпродає свої інкасаторські автомобілі з аукціону

Мінімальний цінник лота стартує від 1000 доларів США.

2 квітня 2021 року на електронному майданчику OpenMarket продадуть 14 автомобілів Ощадбанку. На торги виставлені Fоrd Transit Connect, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074 і ГАЗ-3110.

Більшість з них — броньовані інкасаторські автомобілі зі спеціалізованим захистом. Найдешевший з них — седан ГАЗ-3110 1998 року випуску — оцінений у 26 240 грн. Цінник найдорожчого лоту — Ford Transit Connect 1.8D, 2010 року — стартує від 79 880 грн.

Як повідомила пресслужба державного підприємства "СЕТАМ", взяти участь у торгах можуть усі охочі. Ознайомитися з повним переліком і подати заявку на участь необхідно до 1 квітня.