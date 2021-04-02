Lincoln Zephyr Франклина Рузвельта продается в России

Нынешний владелец просит за машину $39 300.

Четырехдверный седан Lincoln Zephyr 1936 года, который, как утверждается, ранее числился в гараже 32-го президента президента США Франклина Рузвельта, выставлен на продажу в России. Объявление размещено на одном из тамошних сайтов по продаже подержанных автомобилей. Нынешний владелец просит за машину $39 300.

Сейчас автомобилю уже 85 лет. В частной коллекции он оказался в середине 1990-х годов, после торгов на аукционе в Баку. По словам продавца, во время Тегеранской конференции 1943 года седан использовался американской делегацией. Якобы эти факты подтвердил американский национальный архив, но никаких документов на этот счет у продавца нет.

[ + – ] Lincoln Zephyr

Lincoln Zephyr выпускался компанией Lincoln (люксовое подразделение Ford) в 1936-1942 годах. Автомобиль разработан Эдселем Фордом, сыном Генри Форда, а внешность создана американским дизайнером яхт и автомобилей Юджином Туренном Грегори. Собирали "Зефир" на заводе Lincoln в Детройте, штат Мичиган.

[ + – ] Салон Lincoln Zephyr

Выставленный на продажу Lincoln Zephyr укомплектован 4,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., механической коробкой передач и задним приводом. На одометре всего 5 тысяч километров. По словам продавца, в последний раз он покидал гараж в 2016 году и находится в хорошем состоянии, но незначительный ремонт все же понадобится.