Lincoln Zephyr Франкліна Рузвельта продається в Росії

Нинішній власник просить за машину $ 39 300.

Чотиридверний седан Lincoln Zephyr 1936 року, який, як стверджується, раніше значився в гаражі 32-го президента президента США Франкліна Рузвельта, виставлено на продаж в Росії. Оголошення розміщене на одному з тамтешніх сайтів із продажу старих автомобілів. Нинішній власник просить за машину $ 39 300.

Зараз автомобілю вже 85 років. У приватній колекції він опинився в середині 1990-х років, після торгів на аукціоні в Баку. За словами продавця, під час Тегеранської конференції 1943 року седан використовувався американською делегацією. Нібито ці факти підтвердив американський національний архів, але ніяких документів щодо цього у продавця немає.

[ + – ] Lincoln Zephyr

Lincoln Zephyr випускався компанією Lincoln (люксовий підрозділ Ford) у 1936-1942 роках. Автомобіль розроблений Едселем Фордом, сином Генрі Форда, а зовнішність створена американським дизайнером яхт і автомобілів Юджином Туреном Грегорі. Збирали "Зефір" на заводі Lincoln у Детройті, штат Мічиган.

[ + – ] Салон Lincoln Zephyr

Виставлений на продаж Lincoln Zephyr укомплектований 4,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к.с., механічною коробкою передач та заднім приводом. На одометрі всього 5 тисяч кілометрів. За словами продавця, востаннє він залишав гараж у 2016 році і знаходиться в хорошому стані, але незначний ремонт все ж знадобиться.