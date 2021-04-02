В марте украинский авторынок вырос на 45%

По итогам марта продажи новых легковых автомобилей превысили 9 тыс. единиц, что на 45% больше, чем годом раньше.

Традиционный сезонный рост авторынка в начале весны в этом году оказался рекордным. По данным информационного аналитической группы AutoConsulting, в марте 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 9056 единиц, что на 40% большем, чем в феврале, и на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам трех месяцев этого года украинский авторынок вырос на 5,2%.

В марте лидером продаж был французский бренд Renault, автомобилям которого отдали предпочтение 1263 украинцев, на 45% большем, чем в феврале.

Второе место за Toyota — 1171 автомобиль. По сравнению с февралем продажи марки выросли на 31%. "Бронзовому" призеру мартовского рейтинга — южнокорейской марке Kia — удалось продать 646 автомобилей. При этом рост продаж к февралю составил более 54%.

Четвертая позиция за Skoda. В марте продукцию чешкой марки выбрали 627 автомобилистов, почти на 36% больше, чем в феврале.

А самый впечатляющий рывок совершил Volkswagen. В марте продажи машин немецкого бренда выросли на 80%, до 527 единиц. В итоге марка заняла пятое место.

Также в "десятку" вошли:

Hyundai — 463 ед. (+38%);

Nissan — 449 ед. (+44%);

Chery — 331 ед. (+71%);

Suzuki — 313 ед. (+14%);

Mitsubishi — 310 ед. (+38%).

Также удачным март стал для марок Peugeot (+90%), Mercedes-Benz (+82%), Ravon (+106%) и Land Rover (+87%). В первой "двадцатке" марта только марке Ford, занявшей 16-е место, не удалось нарастить продажи (-4% по сравнению с февралем).