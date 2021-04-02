У березні український авторинок зріс на 45%

За підсумками березня продажі нових легкових автомобілів перевищили 9 тис. одиниць, що на 45% більше, ніж роком раніше.

Традиційне сезонне зростання авторинку на початку весни цього року виявилося рекордним. За даними інформаційної аналітичної групи AutoConsulting, у березні 2021 року продажі нових легкових автомобілів в Україні становили 9056 одиниць, що на 40% більше, ніж у лютому, і на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У цілому за підсумками трьох місяців цього року український авторинок виріс на 5,2%.

У березні лідером продажів був французький бренд Renault, автомобілям якого віддали перевагу 1263 українці, на 45% більше, ніж у лютому.

Друге місце за Toyota — 1171 автомобіль. Порівняно з лютим продажі марки виросли на 31%. "Бронзовому" призеру березневого рейтингу — південнокорейській марці Kia — вдалося продати 646 автомобілів. При цьому зростання продажів до лютого становило понад 54%.

Четверта позиція за Skoda. У березні продукцію чеської марки вибрали 627 автомобілістів, майже на 36% більше, ніж у лютому.

А найбільш приголомшливий ривок зробив Volkswagen. У березні продажі машин німецького бренду виросли на 80%, до 527 одиниць. У результаті марка посіла п'яте місце.

Також у "десятку" увійшли:

Hyundai — 463 од. (+ 38%);

Nissan — 449 од. (+ 44%);

Chery — 331 од. (+ 71%);

Suzuki — 313 од. (+ 14%);

Mitsubishi — 310 од. (+ 38%).

Також вдалим березень став для марок Peugeot (+ 90%), Mercedes-Benz (+ 82%), Ravon (+ 106%) і Land Rover (+ 87%). У першій "двадцятці" березня тільки марки Ford, яка посіла 16-е місце, не вдалося наростити продажі (-4% порівняно з лютим).