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Pista в подарок. В честь своего 95-летия ателье Touring Superleggera создало суперкар на базе Ferrari

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Touring Superleggera Arese RH95
Touring Superleggera Arese RH95. Фото: Touring Superleggera

Одно из старейших в мире кузовных ателье представило свой очередной шедевр: суперкар Touring Superleggera Arese RH95, который построен на базе Ferrari 488 Pista.

Кузовное ателье Carrozzeria Touring Superleggera было основано в Милане в 1926 году и имеет непосредственное отношение к целому ряду шедевров в истории мирового автомобилестроения — от Alfa Romeo 1900 Super Sprint и Aston Martin DB4 до Lamborghini 350 GT и различных моделей Maserati. В 1966 году компания обанкротилась, но в 2006 возродилась усилиями группы энтузиастов и сейчас строит штучные автомобили по заказу обеспеченных клиентов.

В этом году бренду Touring исполняется 95 лет — и в современном ателье Touring Superleggera на правах преемника решили отметить эту дату выпуском особого суперкара.

Touring Superleggera Arese RH95
Touring Superleggera Arese RH95

Подарок самим себе называется Arese RH95, где цифры обозначают годы с момента основания "оригинального" ателье. А базируется автомобиль на узлах Ferrari 488 Pista — на момент дебюта в 2018 году это был самый мощный Ferrari с мотором V8. Иными словами, за двухместным кокпитом среднемоторного RH95 — табун из 720 "лошадей", которых держит в узде семиступенчатый преселективный "робот".

Но кузов и интерьер у Arese RH95 свои — полностью оригинальные и по-итальянски сексуально красивые. Чего только стоят подъемные двери типа "крылья бабочки" и выразительное оформление передней части!

В целом же, стилистика достаточно спокойная, контрастируя с современными "остроугольными" тенденциями в дизайне суперкаров. Плавные обводы в сочетании с минимумом выступающих аэродинамических элементов — перед нами яркий представитель школы автомобильного дизайна Италии, где всегда славились умением создавать по-настоящему красивые машины.

Всего будет создано 18 экземпляров Touring Superleggera Arese RH95. И поскольку трековую 488 Pista, легшую в основу "подарочного" суперкара, перестали выпускать еще в 2019 году, все Arese RH95 будут построены на основе неновых машин. Благо, каждая из Ferrari 488 Pista, которая пойдет "под нож", получит достойную новую жизнь. Кстати, постройка каждого такого автомобиля в Touring Superleggera потребует не менее полугода.

Что касается цен, то в ателье хранят молчание. Вполне возможно, что все 18 экземпляров уже нашли своих владельцев, как это часто бывает в случаях выпуска лимитированных автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari начала использовать ультрачерную краску Vantablack. Это покрытие, поглощающее почти весь падающий свет, может использоваться компанией, в том числе, для маскировки прототипов своих новых моделей.

Также мы рассказывали, что суперкар Ferrari Testarossa из 1980-х годов превратился в рестомод с современной технической начинкой. У автомобиля — доработанные двигатель, тормоза и аэродинамические элементы.