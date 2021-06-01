Pista в подарок. В честь своего 95-летия ателье Touring Superleggera создало суперкар на базе Ferrari

Одно из старейших в мире кузовных ателье представило свой очередной шедевр: суперкар Touring Superleggera Arese RH95, который построен на базе Ferrari 488 Pista.

Кузовное ателье Carrozzeria Touring Superleggera было основано в Милане в 1926 году и имеет непосредственное отношение к целому ряду шедевров в истории мирового автомобилестроения — от Alfa Romeo 1900 Super Sprint и Aston Martin DB4 до Lamborghini 350 GT и различных моделей Maserati. В 1966 году компания обанкротилась, но в 2006 возродилась усилиями группы энтузиастов и сейчас строит штучные автомобили по заказу обеспеченных клиентов.

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В этом году бренду Touring исполняется 95 лет — и в современном ателье Touring Superleggera на правах преемника решили отметить эту дату выпуском особого суперкара.

[ + – ] Touring Superleggera Arese RH95

Подарок самим себе называется Arese RH95, где цифры обозначают годы с момента основания "оригинального" ателье. А базируется автомобиль на узлах Ferrari 488 Pista — на момент дебюта в 2018 году это был самый мощный Ferrari с мотором V8. Иными словами, за двухместным кокпитом среднемоторного RH95 — табун из 720 "лошадей", которых держит в узде семиступенчатый преселективный "робот".

Но кузов и интерьер у Arese RH95 свои — полностью оригинальные и по-итальянски сексуально красивые. Чего только стоят подъемные двери типа "крылья бабочки" и выразительное оформление передней части!

В целом же, стилистика достаточно спокойная, контрастируя с современными "остроугольными" тенденциями в дизайне суперкаров. Плавные обводы в сочетании с минимумом выступающих аэродинамических элементов — перед нами яркий представитель школы автомобильного дизайна Италии, где всегда славились умением создавать по-настоящему красивые машины.

Всего будет создано 18 экземпляров Touring Superleggera Arese RH95. И поскольку трековую 488 Pista, легшую в основу "подарочного" суперкара, перестали выпускать еще в 2019 году, все Arese RH95 будут построены на основе неновых машин. Благо, каждая из Ferrari 488 Pista, которая пойдет "под нож", получит достойную новую жизнь. Кстати, постройка каждого такого автомобиля в Touring Superleggera потребует не менее полугода.

Что касается цен, то в ателье хранят молчание. Вполне возможно, что все 18 экземпляров уже нашли своих владельцев, как это часто бывает в случаях выпуска лимитированных автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari начала использовать ультрачерную краску Vantablack. Это покрытие, поглощающее почти весь падающий свет, может использоваться компанией, в том числе, для маскировки прототипов своих новых моделей.

Также мы рассказывали, что суперкар Ferrari Testarossa из 1980-х годов превратился в рестомод с современной технической начинкой. У автомобиля — доработанные двигатель, тормоза и аэродинамические элементы.