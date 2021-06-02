На продажу выставлено поместье с подземным гаражом, к которому ведет секретный тоннель

Особняк расположен на личном острове, а постройка длилась 20 лет.

В американском штате Миннесота на продажу выставлен особняк. Рядовое событие, скажете вы. А вот и нет! Мало того что поместье Windermere площадью 1296 м2 расположено на отдельном острове, так еще имеет секретные туннели. А строительство велось ни много не мало 20 лет. Почти как самые известные киевские долгострои…

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Темпы строительства как для дома с пятью спальнями, конечно, ужасающие. Даже несмотря на то, что, как сообщает Realtor, помимо жилых комнат имеется девять ванных комнат, собственные кинотеатр, сауна, лифт (как-никак, 4 этажа!) и гараж.

К слову, гараж — это, безусловно, одна из изюминок особняка. Он рассчитан на восемь автомобилей и имеет собственную автомойку. А главное — к нему ведет замаскированный подземный туннель, вход в который, конечно же, расположен на территории поместья.

Чтобы попасть в Windermere, есть только одна возможность: по узкому мосту.

А возвращаясь ко времени, которое понадобилось для строительство всего этого великолепия, стоит отметить, что дело все-таки не в сложности объекта, а в том, что его владелец почти на 5 лет угодил в тюрьму за неуплату налогов. Так что неудивительно, что возведение поместья, начавшееся в 2003 году, на достаточно ощутимый срок просто замерло.

По какой причине владелец решил выставить Windermere на продажу, не сообщается. Зато известно, что за возможность наслаждаться приватностью на частном острове придется заплатить $15 млн — именно такая цена указана в объявлении о продаже. Что по сравнению с ценой некоторых коллекционных моделей авто, можно признать очень бюджетной стоимостью.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае хотят построить подводный тоннель для высокоскоростного поезда. Планируется, что он соединит Китай с Канада и США.