На продаж виставлено маєток з підземним гаражем, до якого веде секретний тунель

Особняк розташований на особистому острові, а спорудження тривала 20 років.

В американському штаті Міннесота на продаж виставлено особняк. Рядова подія, скажете ви. А ось і ні! Мало того що маєток Windermere площею 1296 м2 розташований на окремому острові, так ще має секретні тунелі. А будівництво велося, ні багато ні мало, 20 років. Майже як найвідоміші київські довгобуди...

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Темпи будівництва як для будинку з п'ятьма спальнями, звичайно, жахливі. Навіть незважаючи на те, що, як повідомляє Realtor, крім житлових кімнат є дев'ять ванних кімнат, власні кінотеатр, сауна, ліфт (як-не-як, 4 поверхи!) і гараж.

До слова, гараж — це, безумовно, одна з родзинок особняка. Він розрахований на вісім автомобілів і має власну автомийку. А головне — до нього веде замаскований підземний тунель, вхід в який, звичайно ж, розташований на території маєтку.

Щоб потрапити у Windermere, є тільки одна можливість: по вузькому мосту.

А повертаючись до часу, який знадобився для будівництва усієї цієї пишноти, варто зазначити, що справа все ж не у складності об'єкта, а у тому, що його власник майже на 5 років потрапив до в'язниці за несплату податків. Тому не дивно, що зведення маєтку, що почалося у 2003 році, на досить відчутний термін просто завмерло.

З якої причини власник вирішив виставити Windermere на продаж, не повідомляється. Зате відомо, що за можливість насолоджуватися самотністю на приватному острові доведеться заплатити $15 млн — саме така ціна вказана в оголошенні про продаж. Що порівняно з ціною деяких колекційних моделей авто, можна визнати дуже бюджетної вартістю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї хочуть побудувати підводний тунель для високошвидкісного поїзда. Планується, що він з'єднає Китай з Канадою і США.