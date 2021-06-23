На украинском рынке автосвета лидеры решили объединить усилия

Конец весны — начало лета часто насыщены новинками автомобильной индустрии. Производители авто готовят новые модели, а магазины и салоны стараются распродать остатки с прошлого сезона.

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На этом фоне весьма логичной выглядит новость, что один из лидеров украинского рынка в области автосвета и электронных систем AMS (AutoMotive Systems) заключил договор с немецко-китайским концерном AOZOOM: договор об эксклюзивном партнерстве.

На своем сайте, украинская компания акцентирует внимание на том, что новые светодиодные линзы, разработаны с учетом условий нашего рынка и особенностей освещенности украинских дорог.

«Основываясь на потребностях сформированных реалиями украинских дорог, наши инженеры совместно с коллегами из AOZOOM разработали линейку линз для авто, которая адаптирована для наших дорог. Кооперация с известным мировым брендом позволила объединить передовые инженерные решения для украинских водителей с высоким качеством производства и полным соблюдением технического задания вместе с процессом производства, за которым пристально следят наши специалисты», — утверждает прес-служба AMS на официальном сайте, заявляя гарантию 2 года.

Новая, совместная серия линз будет выходить под индексом Z. И по заявлениям представителей AMS в ней предусмотрены модели как для рефлекторной так и для линзованой оптики.

Они также заявляют, что при проектировании линз отдельное внимание было уделено вопросу соответствия показателей света нормативам ЕС, после чего линзы были сертифицированы в Украине согласно требований ДСТУ для автомобильных ламп и световых приборов. Таким образом распределение света, по их словам должно исключать ослепление встречного потока.

Остается только дождаться отзывов от водителей, которые решатся установить себе новый свет.