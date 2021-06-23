Лідери українського ринку автосвітла вирішили об’єднати зусилля

Кінець весни — початок літа часто насичені новинками автомобільної індустрії. Автовиробники на цей час готують презентації нових моделей, а магазини та автосалони намагаються розпродати залишки минулого сезону.

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На цьому фоні досить логічною виглядає новина, що один з лідерів українського ринку в галузі автосвітла й електронних систем AMS (AutoMotive Systems) уклав угоду з німецько-китайським концерном AOZOOM: угода закріплює AMS як ексклюзивного партнера в Україні.

На своєму сайті, українська компанія наголошує на тому, що нові світлодіодні лінзи розроблені з урахуванням умов нашого ринку та особливості освітлюваності наших доріг.

«Саме тому наші інженери, разом із колегами з AOZOOM, розробили лінійку лінз для автомобілів адаптованих для України. Кооперація із відомим світовим брендом дозволила поєднати розуміння реалій наших доріг із високою якістю виробництва, повним дотриманням технічного завдання та процесу виробництва, за яким пильно наглядають наші спеціалісти», — стверджує пресслужба AMS на офіційному сайті, оголошуючи гарантію на 2 роки.

Нова, спільна серія лінз буде виходити під індексом Z. І як запевняють представники AMS в ній передбачені моделі як для рефлекторної, так і для лінованої оптики.

Вони також заявляють, що під час проєктування лінз окрему увагу було присвячено питанню відповідності показників світла нормативам прийнятим у ЄС, після чого лінзи було сертифіковано в Україні згідно із вимогами ДСТУ для автомобільних ламп та світлових приладів. Таким чином розподіл світла, за їх словами, має виключати засліплення зустрічного потоку.

Залишається тільки дочекатись відгуків від водіїв, які наважилися встановити собі нове світло.