Экстрим-вездеход. Представлен ультимативный внедорожник Jeep Wrangler Xtreme Recon

До недавнего времени самым экстремальным внедорожником в гамме Jeep Wrangler выл вариант под названием Rubicon, но теперь представлен новый король — Jeep Wrangler Xtreme Recon, который впору называть настоящим вездеходом.

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Название новой версии переводится как "экстремальная разведка" и в полной мере отражает впечатляющие возможности машины. Достаточно сказать, что дорожный просвет составляет 328 мм!

Новинка построена на основе Wrangler Rubicon. По сравнение с исходником клиренс увеличен на 54 мм. Благодаря этому заметно улучшились и другие параметры геометрической проходимости. Так, угол въезда вырос с 43,9 до 47,4 градуса, а угол съезда — с 37 до 40,4 градуса. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной 850 мм вместо 760 мм у Рубикона.

Увеличение дорожного просвета у Xtreme Recon достигнуто двумя путями. Во-первых, на внедорожнике используются внедорожные шины внешним диаметром 35 дюймов — на 2 дюйма больше, чем у Рубикона. Размерность шин (это BF Goodrich KO2) — 315/70 R17.

Во-вторых, применены иные амортизаторы и дополнительные проставки, что в сумме позволило поднять кузов над землей на 38 мм.

Трансмиссия также по-настоящему экстремальная. Так, уже в базе передаточное отношение пониженной передачи составляет 4,56:1 против 4:1 у Рубикона. за доплату можно установить демультипликатор с передаточным отношением 4,88:1! В итоге у такого исполнения общее передаточное отношение трансмиссии впервые для серийных внедорожников достигает 100:1.

Иными словами, при включении пониженной передачи Xtreme Recon сможет в буквальном смысле ползти, располагая гигантским крутящим моментом на колесах. Настоящая мечта экстремальных джиперов!

Дебют Jeep Wrangler Xtreme Recon состоится на автосалоне в Чикаго, который пройдет в июле. Для новой версии предусмотрен только четырехдверный длиннобазный кузов, зато по моторам ограничений нет — доступен любой, включая топовый мотор V8.

Новинка придется по вкусу офф-роудерам, ведь даже возможности Jeep Wrangler Rubicon не безграничны. Ранее Фокус сообщал, что такой внедорожник сломался в Национальном парке Зайон в штате Юта, США. Чтобы вызволить автомобиль, потребовалась помощь трех экстремальных вездеходов.

Также мы рассказывали, что в Европе стартовали продажи плагин-гибрида Jeep Wrangler 4xe. У такого автомобиля запас хода на электротяге достигает 50 км.