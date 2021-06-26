Полноприводный электробайк с радикальным дизайном нацелен на мировой рекорд скорости (видео)

Цель создателей концептуального электрического мотоцикла WMC250EV — достичь скорости 400 км/ч.

Британская компания White Motorcycle Concepts из Нортанса представила концептуальный электрический мотоцикл WMC250EV. Его главные особенности — полный привод и радикальная аэродинамика. В сумме это должно помочь достичь поставленной цели — побить мировой рекорд скорости для электрических мотоциклов.

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Цифры в названии мотоцикла отражают намерение преодолеть рубеж 250 миль/ч (402 км/ч). Чтобы достичь этой цели, основатель White Motorcycle Concepts Роб Уайт, работавший над электробайком более двух лет, реализовал несколько интересных инженерных решений.

Первая и самая интересная особенность WMC250EV — необычная аэродинамика. Корпус мотоцикла насквозь пронизывает огромный воздуховод, названный V-Air. По уверению компании, это 70% снижает сопротивление воздуху по сравнению с обычными байками и значительно улучшает аэродинамический баланс. В частности, на переднее колесо действует значительная прижимная сила, позволяя быстрее разгоняться. Эффективность конструкции проверена в аэродинамической трубе британской организации MIRA.

Вторая новаторская технология — полный привод, причем каждое колесо приводится двумя электромоторами! Спереди установлены два электродвигателя мощностью 20 кВт каждый, а мощность каждого из задних моторов — 30 кВт. Таким образом суммарная мощность силовой установки — 100 кВт или 136 л.с. Реализована рекуперация энергии при торможении, а емкость тяговой батареи составляет 15 кВт∙ч.

Рама мотоцикла выполнена из алюминия, а панели обтекателя — из углепластика. Передняя и задняя подвески — с двухсторонними маятниками, койловерами и двойными штангами толкателями. Спереди установлены тормоза диаметром 340 мм, сзади — 310 мм. Масса электробайка — 300 кг.

В планах создателей — побить рекорда скорости для электрических мотоциклов. Сначала, уже до конца 2021 года, электробайк отправится на покорение 200 миль/ч (320 км/ч) в национальном британском Motorcycle Electric Semi Streamliner British Record. Но главная цель — мировой Electric Semi Streamliner World Record. Эти заезды намечены уже на 2022 год и пройдут в Боливии, причем мощность силовой установки будет увеличена. В обоих случаях мотоциклом будет управлять его создатель и идейный вдохновитель Роб Уайт (на фото ниже).

По состоянию на сегодня обладателем Electric Semi Streamliner World Record является Макс Бьядж, который в 2020 году на специальном мотоцикле Voxan Wattman, оснащенном мотором от гоночного болида Формулы Е, разогнался до 367 км/ч (238 миль/ч).

Ранее Фокус сообщал, что японская компания Honda получила патент на дрон, интегрированный в мотоцикл. У необычного изобретения несколько предназначений — в частности, доставка заряженных аккумуляторов к электробайку.