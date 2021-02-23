Honda получила патент на дрон, встроенный в мотоцикл
Зачем квадрокоптер интегрируют в байк, — пока не известно.
Недавно компания Honda получила патент на дрон особой конструкции. Предполагается, что устройство интегрируют в конструкцию мотоцикла.
Об этом сообщает издание cycleworld.com.
Журналисты полагают, что данная разработка пока что является идеей, нанесенной на бумагу- не более. То есть, в обозримом будущем мотобренд не собирается презентовать прототип новинки. Техническая документация, по большей части, касается именно квадрокоптера. В ней детально описана его схема, а также показано, каким именно образом инженеры собираются его разместить в хвосте мотоцикла. При этом хвост будет заметно удлинен.
По идее, дрон будет абсолютно автономным, т.е. от самого мотоцикла он зависеть не будет, разве что будет использовать его аккумулятор, чтобы подзарядить свои батареи.
Самое интересное в том, что сотрудники Honda не очень отчетливо понимают, зачем вообще присоединять дрон к мотоциклу. Дело в том, что в патенте объяснение звучит весьма расплывчато: там перечисляются различные возможности применения квадрокоптеру, но на каком-либо конкретном внимание не акцентируется. Так, инженеры предлагают использовать БПЛА для доставки заряженных аккумуляторов к электробайку. Это бы решило проблему дальности хода электромотоциклов на одном заряде, но пока сложно представить себе квадрокоптер, который одновременно достаточно мал, чтобы поместиться в мотоцикле, и достаточно велик, чтобы переносить батарею, способную дать энергию мотоциклу.
Есть и другой, более реалистичный, вариант: использование дрона для мониторинга трафика, наблюдения за дорогой впереди и передачи информации мотоциклисту, чтобы предупредить его о возможных проблемах. Беспилотник также предлагается в качестве своего рода коммуникационного посредника, расширяющего диапазон беспроводных систем мотоцикла или предупреждающего аварийные службы в случае аварии. Любопытно, что во время нахождения дрона в мотоцикле Honda предлагает использовать его винты для охлаждения радиатора.
Похоже, главное техническое новшество Honda — система раскладки винтов, делающая квадрокоптер достаточно компактным, чтобы поместиться в корпус мотоцикла, и раздвигающаяся при взлёте. Стоит также подчеркнуть, что патент Honda описывает беспилотник, установленный на электрический спортивный байк.
Ранее мы сообщали о том, что в Саудовской Аравии дроны атаковали пассажирский самолет. Пожарным удалось быстро потушить огонь. О пострадавших и погибших не сообщалось. Однако вскоре после нападения ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.