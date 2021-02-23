Honda получила патент на дрон, встроенный в мотоцикл

Зачем квадрокоптер интегрируют в байк, — пока не известно.

Недавно компания Honda получила патент на дрон особой конструкции. Предполагается, что устройство интегрируют в конструкцию мотоцикла.

Об этом сообщает издание cycleworld.com.

Журналисты полагают, что данная разработка пока что является идеей, нанесенной на бумагу- не более. То есть, в обозримом будущем мотобренд не собирается презентовать прототип новинки. Техническая документация, по большей части, касается именно квадрокоптера. В ней детально описана его схема, а также показано, каким именно образом инженеры собираются его разместить в хвосте мотоцикла. При этом хвост будет заметно удлинен.

[ + – ] Квадрокоптер будет размещаться "в хвосте" мотоцикла Honda Фото: Honda

По идее, дрон будет абсолютно автономным, т.е. от самого мотоцикла он зависеть не будет, разве что будет использовать его аккумулятор, чтобы подзарядить свои батареи.

Самое интересное в том, что сотрудники Honda не очень отчетливо понимают, зачем вообще присоединять дрон к мотоциклу. Дело в том, что в патенте объяснение звучит весьма расплывчато: там перечисляются различные возможности применения квадрокоптеру, но на каком-либо конкретном внимание не акцентируется. Так, инженеры предлагают использовать БПЛА для доставки заряженных аккумуляторов к электробайку. Это бы решило проблему дальности хода электромотоциклов на одном заряде, но пока сложно представить себе квадрокоптер, который одновременно достаточно мал, чтобы поместиться в мотоцикле, и достаточно велик, чтобы переносить батарею, способную дать энергию мотоциклу.

[ + – ] Дрон можно будет применить для мониторинга трафика

Есть и другой, более реалистичный, вариант: использование дрона для мониторинга трафика, наблюдения за дорогой впереди и передачи информации мотоциклисту, чтобы предупредить его о возможных проблемах. Беспилотник также предлагается в качестве своего рода коммуникационного посредника, расширяющего диапазон беспроводных систем мотоцикла или предупреждающего аварийные службы в случае аварии. Любопытно, что во время нахождения дрона в мотоцикле Honda предлагает использовать его винты для охлаждения радиатора.

[ + – ] Дрон будет выпускаться по команде и автоматически возвращаться к мотоциклу

Похоже, главное техническое новшество Honda — система раскладки винтов, делающая квадрокоптер достаточно компактным, чтобы поместиться в корпус мотоцикла, и раздвигающаяся при взлёте. Стоит также подчеркнуть, что патент Honda описывает беспилотник, установленный на электрический спортивный байк.

[ + – ] Квадрокоптер Honda будет очень компактным

Ранее мы сообщали о том, что в Саудовской Аравии дроны атаковали пассажирский самолет. Пожарным удалось быстро потушить огонь. О пострадавших и погибших не сообщалось. Однако вскоре после нападения ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.